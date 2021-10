Coliziunea dintre două trenuri a cauzat rănirea a 33 de persoane, în Tunisia

Accidentul a avut loc joi seara, în sudul țării, în apropierea capitalei. 33 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Căi Ferate din Tunisia a explicat că un tren de călători s-a lovit de un altul, staționar, lângă stația Megrine Riadh din capitala tunisiană.

#accident #incident #crashA passenger train collided with a stopped train near the Megrine Riadh station in the #Tunisian capital.

At least 33 people were injured pic.twitter.com/AyJ9j0PKTm