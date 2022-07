Rusia a atacat cu rachete o navă-fantomă în Marea Neagră

Potrivit CNN, care citează surse militare ucrainene, este vorba despre petrolierul "Milennial Spirit" ("Spiritul Mileniului"), sub pavilionul Republicii Moldova.

Este a doua oară când acest vas este lovit de proiectile rusești.

Prima dată s-a întâmplat la începutul invaziei ruse, când vasul naviga în largul coastelor orașului ucrainean Odesa.

De atunci, nava, abandonată de echipaj și cu resturi de combustibil diesel la bord, a plutit în derivă.

A doua serie de lovituri încasată joi dimineață de "Milennial Spirit" a venit după ce rușii au tras două rachete KH-31.

Dintre acestea, una a lovit vasul abandonat iar a doua s-a auto-distrus în aer.

‼️This morning, russia hit a Moldovan chemical tanker "Millennial Spirit", which was drifting off the Odesa coast after being damaged by russian warships early in the war, with an X-31 cruise missile. The remains of the ship's cargo are set on fire. There was no crew on board. pic.twitter.com/govAFnz8Rh