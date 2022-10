Șeful AIEA revine la Kiev după întâlnirea cu Putin pe tema siguranței nucleare la centrala de la Zaporojie

Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), se întoarce astăzi în capitala ucraineană Kiev, după ce s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, unde cei doi au discutat probleme legate de securitatea nucleară, potrivit CNN.

"Așa cum am convenit cu președintele Ucrainei, Zelenski, după întâlnirile mele de la Sankt Petersburg mă întorc la Kiev", a scris Grossi pe Twitter.

"Lucrările privind crearea unei zone de protecție a securității nucleare și a siguranței în jurul centralei nucleare Zaporojia continuă", a adăugat el.

Grossi a subliniat în mod repetat în ultimele săptămâni necesitatea de a crea o zonă de protecție în jurul celei mai mari centrale nucleare din Europa. În jurul centralei de la Zaporojie au fost numeroase bombardamente în ultimele luni.

