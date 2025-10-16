A fost ales succesorul lui Giorgio Armani în fruntea legendarei case de modă. Numirea va fi făcută azi

1 minut de citit Publicat la 14:43 16 Oct 2025 Modificat la 14:49 16 Oct 2025

Giorgio Armani a lăsat două testamente în formă secretă, adică au fost scrise de mână și sigilate într-un plic. Foto: GettyImages

Giuseppe Marsocci, directorul adjunct al grupului Giorgio Armani, urmează să fie numit CEO al celebrului brand italian, conform unei surse care a confirmat un raport din presa locală.

Decizia va fi aprobată într-o ședință a consiliului de administrație care va avea loc în această după-amiază.

Marsocci, care deține și funcția de Chief Commercial Officer global, conform profilului său de pe LinkedIn, va prelua conducerea grupului Giorgio Armani după decesul fondatorului și legendarului designer, Giorgio Armani, care a murit în luna septembrie.

În calitate de CEO, Marsocci va avea misiunea de a ghida grupul într-o perioadă de schimbări majore, inclusiv prin vânzarea unei părți de 15% din acțiuni. Conform testamentului lui Giorgio Armani, prioritate va fi acordată unor conglomerate de lux precum LVMH, gigantul din domeniul frumuseții L'Oréal, liderul în domeniul ochelarilor EssilorLuxottica, sau altor grupuri de același calibru.

Marsocci va trebui să jongleze cu aceste priorități, dar să și continue să păstreze statutul de brand de lux al casei Armani și să gestioneze tranziția într-un moment în care grupul se confruntă cu provocări economice și strategice.

Giorgio Armani group a refuzat să comenteze public pe marginea acestei numiri.

Giorgio Armani, designer și figură marcantă în lumea modei, a murit în 4 septembrie, în reședința sa. Avea 91 de ani și, potrivit Forbes, o avere estimată la 12,1 miliarde de dolari