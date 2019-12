Adevărul despre morcovii care se vând în piețele românești

În bucataria de azi, morcovii se folosesc in foarte multe mancaruri, de la supele de legume foarte sanatoase pana la salate. Ei pot fi, de asemenea, taiati in bucati si serviti ca aperitiv. Morcovul poate fi taiat, ras, in sote, in piure, copt - si lista poate continua! Morcovul, de asemenea, are si o lista uimitor de lunga de avantaje in sanatate!

Cand copiii va vor intreaba, daca e adevarat ca morcovii sunt buni pentru ochii lor, puteti sa raspundeti afirmativ, pentru ca morcovii sunt foarte bogati in vitamina A, un nutrient esential pentru o vedere buna. De fapt, morcovii sunt incarcati cu beta-caroten, care ulterior, se transforma in vitamina A in ficat. Deoarece beta-carotenul nu poate fi fabricat in organism, acesta trebuie obtinut din dieta ta, scrie viataverdeviu.ro.

Cunoscut pentru protectia impotriva radiatiilor ultraviolete, morcovii sunt, de asemenea, remarcati si pentru rolul pe care il joaca in bolile de inima si în prevenirea accidentelor vasculare cerebrale. Este ca o cataplasma pentru a preveni infectia in taieturi si zgarieturi, mentine tineretea pielii si curata colonul.

Calciul, fosforul si magneziul din morcovi ajuta la construirea oaselor puternice si a unui sistem nervos sanatos. Consumul de calciu, este esential si pentru a mentine sanatos muschiul inimii.

Fosforul este esential pentru intarirea dintilor, parului si oaselor, in timp ce magneziu are rolul sau in dezvoltarea mentala, digestia grasimilor si absorbtia substantelor nutritive. Morcovii mai contin si: vitamina C, B6, cupru, acid folic, tiamina si magneziu.