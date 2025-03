Alergare, teatru, Cenaclul Flacăra, plantat de copaci ori târguri de meșteșuguri. Ce puteți face weekendul acesta în București

„Chipul tău într-un contur de inimă”. Sursa foto: Teatrul Metropolis

Anime, manga, muzică, drumeții, alergare, teatru, muzică, grijă pentru mediu, meșteșuguri, primăvară. De toate puteți face weekendul acesta, în București ori pornind din Capitală, în cazul celor care se întâlnesc pentru a da o fugă la munte. Antena3.ro a selectat, pentru voi, o serie de evenimente, pentru toate gusturile.

Pentru început, în 29 și 30 martie, Japonia se mută la București, la 1UP Anime and Manga Days.

Tot până în 30 martie, avem târgul dedicat tradițiilor românești, la Muzeul Național al Țăranului Român.

„În preajma sărbătorilor pascale vizitatorii sunt așteptati de meşterii populari prezenți la târg cu nenumărate obiecte tradiționale, create cu pricepere, numai bune de înfrumusețat casele pentru Paștele care se apropie: ouă încondeiate, icoane, obiecte de artă sacră pictate manual, ștergare, covoare țesute la război, obiecte pentru gospodărie din lemn cioplit, ceramică decorată cu motive inspirate din cămășile tradiționale, ornamente pascale din lemn și din lut, măști populare. Artizani talentați expun tablouri din flori presate, aranjamente florale din plante suculente, lumânări parfumate, cometice naturale, săruri terapeutice cu uleiuri esențiale, bijuterii din argint, vestimentație din lână împâslită, jucării croșetate.

Pentru cămări îmbelșugate producătorii aduc produse crud-uscate artizanale create cu pasiune pentru tradiția culinară, brânzeturi proaspete și maturate din lapte de capră și de vacă din Teleorman, cașcavaluri diverse din zona Sibiului, zacuscă, țuică de prune și pălincă de pere, miere, prăjituri de casă și cozonaci, plăcinte, baclavale și sarailii, dulcețuri și turtă dulce, fructe și verdețuri prospete, plante de leac.

Mâncare delicioasă gătită la fața locului va putea potoli foamea doritorilor. Sarmale de post, mâncare de praz cu măsline, fasole la ceaun, cârnați haiducești la grătar sunt cateva din bunătățile preparate în zilele de târg.

Colecţionarii de antichităţi tradiţionale pot găsi la vânzare obiecte foarte vechi, aparţinând vieţii de la ţară: dulăpioare, copăiţe, putineie, bancuri de tâmplărie, unelte pentru ţesut, costume populare autentice din mai toate zonele folclorice.

Atelierele de încondeiat ouă și cel de pictat icoane se vor desfășura pe parcursul târgului, pentru toți cei interesați”, promit organizatorii evenimentului.

Iar dacă vă plac florile și produsele handmade, puteți să vă duceți la Unirea Shopping Center, unde veți găsi „ateliere de creație, artizani pasionați, designeri talentați și bijuterii deosebite”.

Dacă vă place adrenalina și adorați cățăratul, puteți participa, sâmbătă, la un concurs de bouldering, dedicat atât începătorilor, cât și celor de nivel mediu, organizat de Carpatic Climbing Gym.

Totodată, sâmbătă, de la 10:30, sunteți invitați pe malul Dâmboviței, la plantat de copaci.

„Ranger Urban este un program de voluntariat al Asociației Parcul Natural Văcărești prin care implicăm iubitorii de natură în activități de conservare, cunoaștere și informare. Un ranger urban ia parte la ateliere introductive, învață să identifice specii de interes și să acționeze cu respect față de mediu, are ocazia să lucreze cot la cot cu noi în teren și contribuie direct la protejarea naturii din București”, spun cei de la Inițiativa Asociației Parcul Național Văcărești. -

Și, după ce v-ați bucurat de natură, sâmbătă, de la 19:00, puteți merge la Teatru. La Metropolis se joacă spectacolul „Chipul tău într-un contur de inimă”, care „explorează nu doar impactul direct al prezenței sau absenței influenței părinților, ci și felul în care aceste legături esențiale contribuie la formarea identității personale și la traseul emoțional al fiecărui individ”.

Sau, de la 18:00, puteți vedea „Women on the Verge of a Nervous Breakdown”, un film din 1988, regizat de Pedro Almodóvar. Proiecția va fi urmată de o discuție moderată de Lorena Neacșu și Ana Eftimie, redactore la Film Menu.

Ziua de duminică o puteți începe cu o alergare ușoară, în Parcul IOR, de la 09:15. Prietenii de la „Alergarea de Sâmbătă” vin la București.

„Prin proiectul România Run Tour, Alergarea de Sâmbătă și-a propus să viziteze mai multe orașe. Nu putem să ratăm capitala, așa că ne vedem duminică 30 martie să alergăm în parcul IOR. Alergăm trei ture de IOR pe lângă lac, undeva la 9-10 km, sau fiecare cât poate. Ne vedem la scena din parc, la ora 09:15”, anunță organizatorii.

Până duminică, la Hala Laminor, Academia Nautică te invită la cel mai așteptat eveniment dedicat pasionaților de navigație.

Tot în această zi, de la 18:00, la Sala Palatului are loc premiera „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, un spectacol conceput de Andrei Păunescu.

„Și-au anunțat participarea: Mircea Vintilă, Nicu Alifantis, Ducu Bertzi, Emeric Imre, Radu Pietreanu, Dinu Olărașu, Magda Puskas, Cristian Buică, Evandro Rossetti, Sorin Minghiat, Majay Gyözö, Cătălin Stepa, Vanghele Gogu, Mădălina Amon, Walter Ghicolescu, Maria Gheorghiu, Beatris Cristea Lauran, Florin Paul Camen, Ionel Eremia, Florin și Patricia Thomits, Dacii liberi, Trupa Totuși - Rareș Suciu (bass), Claudiu Purcărin (tobe), Maria Măgirescu, Adriana Păunescu, Andrei Păunescu... Lista rămâne deschisă și sunt așteptate surprize. Florin Piersic și-a mărturisit dorința de a participa la eveniment”, precizează organizatorii evenimentului.

Dar mai de dimineață, de la 11:00, la Point puteți participa la un „Brunch teatral cu Gabriel Sandu”, care este un proiect al grupului Mergem la teatru.