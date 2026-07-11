Cât câștigă angajații de pe navele de croazieră. Salariile ajung la 25.000 $, dar mulți lucrează 7 zile din 7, până la 13 ore pe zi

3 minute de citit Publicat la 21:06 11 Iul 2026 Modificat la 21:09 11 Iul 2026

Salariile de pe vasele de croazieră diferă mult în funcție de post. Foto: Getty Images

Salariile de pe vasele de croazieră diferă mult în funcție de post, însă cazarea, mesele gratuite și celelalte beneficii pot crește considerabil valoarea totală a veniturilor.

Larry Pimentel, expert în industria croazierelor la Florida International University și fost director al Azamara și Cunard Line, a explicat pentru USA TODAY cum sunt plătiți, în general, angajații de pe vase.

Cât câștigă membrii echipajului de pe vasele de croazieră

Veniturile variază considerabil. Căpitanii, cei mai înalți responsabili de la bord, pot câștiga între 12.000 și 25.000 de dolari pe lună, potrivit unei analize bazate pe date de la firme de recrutare, agenții de angajare și studii salariale din industrie.

La polul opus, personalul auxiliar din bucătărie câștigă între 1.200 și 2.500 de dolari lunar, iar cel din departamentul de curățenie între 1.200 și 2.200 de dolari. Bucătarii executivi pot ajunge la 9.000 de dolari, iar șefii departamentelor de curățenie la 7.000 de dolari.

Veniturile lunare oferite de marile companii internaționale de croazieră în perioada 2025–2026

COMANDĂ ȘI NAVIGAȚIE

Căpitan: 12.000-25.000 de dolari

Inginer-șef: 9.000-15.000 de dolari

Căpitan secund: 8.000-14.000 de dolari

DEPARTAMENT TEHNIC ȘI OPERAȚIUNI

Director hotelier: 7.000-12.000 de dolari

Director de croazieră: 5.800-7.500 de dolari

Bucătar executiv: 5.000-9.000 de dolari

CONDUCEREA SERVICIILOR PENTRU PASAGERI

Manager de cazinou: 4.000-8.000 de dolari

Șef al departamentului de curățenie: 4.000-7.000 de dolari

Manager de restaurant: 3.500-6.500 de dolari

Manager pentru excursiile la țărm: 3.500-6.000 de dolari

CONDUCEREA DEPARTAMENTELOR

Asistent medical: 3.500-6.500 de dolari

Manager pentru relațiile cu pasagerii: 3.000-5.500 de dolari

Ofițer de securitate: 2.500-5.000 de dolari

PERSONAL CARE LUCREAZĂ DIRECT CU PASAGERII

Însoțitor de cabină: 1.800-4.000 de dolari

Ospătar: 1.500-4.000 de dolari

Barman: 1.500-4.000 de dolari

PERSONAL AUXILIAR

Personal auxiliar în bucătărie: 1.200-2.500 de dolari

Personal auxiliar pentru curățenie: 1.200-2.200 de dolari

Pimentel a subliniat că sumele sunt orientative. Veniturile reale depind de companie, experiență, agenția de recrutare și condițiile contractului.

Pe lângă salariu, angajații primesc gratuit mâncare și cazare și beneficiază de asigurare medicală pe durata contractului. Nu au cheltuieli cu naveta, chiria sau utilitățile, iar în unele țări veniturile maritime obținute în străinătate nu sunt impozitate.

Salariile trebuie raportate și la veniturile din țările de origine ale angajaților. Printre principalele piețe de recrutare se numără Filipine, India și Europa de Est, iar pe vasele mari pot lucra oameni din peste 50 de țări.

Pentru mulți dintre ei, venitul obținut la bord poate fi de două până la opt ori mai mare decât cel pe care l-ar câștiga acasă în industria hotelieră. În plus, angajații primesc pregătire profesională și pot avansa în funcție, mai ales într-o industrie în care sunt lansate tot mai multe nave.

Cât durează contractele echipajelor de pe vasele de croazieră

Durata contractelor diferă în funcție de post și de companie. La Princess Cruises, de exemplu, acestea durează între trei și nouă luni, iar după fiecare perioadă de lucru angajații primesc aproximativ două luni de vacanță.

Programul de la bord este însă solicitant. În funcție de post, membrii echipajului pot lucra șapte zile pe săptămână, între 10 și 13 ore pe zi, în limitele stabilite de convențiile Organizației Internaționale a Muncii.

Cum este împărțit bacșișul pe vasele de croazieră

Analiza include și bacșișurile primite de personalul care lucrează direct cu pasagerii, precum însoțitorii de cabină și ospătarii.

Holland America Line, de exemplu, percepe o taxă zilnică pentru echipaj de 20 de dolari pentru pasagerii cazați în apartamente și de 18 dolari pentru ceilalți.

Multe companii adaugă automat bacșișurile în contul pasagerilor, iar sumele sunt apoi împărțite între anumite echipe. De regulă, valoarea poate fi modificată înainte de debarcare.

Companiile de lux includ adesea bacșișurile în prețul croazierei și le distribuie intern. Pimentel a atras însă atenția că sistemele diferă foarte mult de la o companie la alta.

El a adăugat că pasagerii sunt mai dispuși să contribuie atunci când înțeleg că bacșișurile reprezintă o parte importantă din veniturile personalului care lucrează direct cu ei.