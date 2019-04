Caz medical unic în lume! O pacientă avea patru albine în ochi care se hrăneau cu lacrimi

O tânără din Taiwan, He, a mers la spital cu o durere de ochi. Femeia credea că are o simplă infecție, dar medicii au fost șocați să descopere patru albine atașate de pleopa ei, care se hrăneau cu lacrimi.

Femeia a povestit că în urmă cu o zi a mers la mormântul unei rude, unde a smuls buruieni, și a simțit că i-a intrat ceva în ochi. S-a spălat bine la ochi, dar noaptea a început să o doară mai tare așa că de dimineață a mers de urgență la spital.

Doctorii de la Spitalul Universitar Fooyin din Taiwan au menționat că acesta este primul caz de acest fel din lume. Hung Chi, șeful departamentul de oftalmologie, a declarat la o conferință de presă: "Am văzut ceva care arată ca niște picioare de insectă, așa că le-am scos încet și unul câte unul, fără a distruge corpul". Medicii au precizat că atât vederea tinerei cât și viața albinelor au fost salvate de faptul că pacienta nu s-a frecat la ochi.

