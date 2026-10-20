Apare o nouă legumă în România. Castravetele „Victor” este cât bobul de strugure, dar are calități extraordinare. Răsadul costă 2,5 lei

1 minut de citit Publicat la 12:28 20 Oct 2026 Modificat la 12:34 20 Oct 2026

Castravetele mexican „Victor” a fost omologat în România, iar la primăvară se scot la vânzare răsaduri Sursa foto: Getty Images

În România a fost omologat deja „Victor”, un castrevete mexican cu aspect de pepene, de cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, care încearcă să popularizeze leguma în rândul producătorilor punând în vânzare răsaduri.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău cultivă legula de câțiva ani pe o suprafață protejată de 330 de mp și face demersuri de a o face cunoscută, având în vedere faptul că are proprietăți medicinale și nutritive.

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Castravetele „Victor” arată ca un pepene, dar are dimensiunea unui bob de strugure. Gustul este de castravete și lămâie și este comercializat sub numele de castrevete mexican "Victor".

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău a omologat castravetele mexican Victor din 2024 și de atunci încearcă să popularizeze leguma printre producători punând în vânzare răsaduri, în fiecare primăvară.

Anul acesta, costul unui răsad a fost de 2,5 lei, un preț similar cu cel al unui fir de roșie, însă cererea nu a fost mare, pentru că oamenii încă nu cunosc leguma. Răsadurile vor fi puse în vânzare și primăvara următoare.

„Castravetele mexican este deosebit, cu multe proprietăți medicinale. Totuși, interesul nu este foarte mare pentru că este ceva nou pentru România”, au explicat pentru Economica reprezentanții SCDL Buzău.

În cadrul Stațiunii, leguma se cultivă în seră, pe o suprafață de 330 de mp, mai ales pentru cercetare.

Originar din America Centrală și Mexic, castravetele mexican „Victor” a fost aclimatizat în România începând cu 2022. Leguma aduce un aport masiv de nutrienți, fiind bogată în fibre, vitamina C și antioxidanți (polifenoli, flavonoide și carotenoizi).