De ce te înțeapă țânțarii mai mult decât pe cei din jurul tău. Nu are legătură cu „sângele dulce”

Cu mult înainte să se așeze pe piele, țânțarii ne detectează semnalele corpului de la distanță. Foto: Getty Images

Cu mult înainte să se așeze pe piele, țânțarii ne detectează semnalele corpului de la distanță. Iată cum își aleg victimele și de ce unii oameni se află mai sus pe lista lor de preferințe.

Sunt un magnet pentru țânțari. Indiferent unde merg în vacanță vara, un lucru este sigur: voi fi înțepat de țânțari. Îmi apar umflături mari, care mă mănâncă și nu dispar cu săptămânile. În același timp, alte persoane din jurul meu nu pățesc nimic. Nicio înțepătură. Iar cei care sunt totuși înțepați rămân adesea doar cu un punct roșu minuscul. Prietenii mei glumesc de mult că sângele meu trebuie să fie „irezistibil de dulce”.

Se pare că s-ar putea să aibă dreptate. Corpul nostru eliberează numeroase semnale biologice, printre care respirația și mirosul pielii, iar acestea influențează cât de atractiv este fiecare dintre noi pentru țânțari. În cazul unor oameni, semnalele sunt pur și simplu irezistibile.

Iată trei moduri prin care aceste insecte își pot găsi victimele.

Dioxidul de carbon le arată țânțarilor că ești o țintă bună

Doar femelele de țânțar înțeapă oamenii. Ele sunt atrase de sângele nostru pentru proteinele de care au nevoie ca să-și dezvolte ouăle. Pentru a-și identifica victimele de la aproximativ 10 metri, folosesc indicii vizuale și olfactive, adică văzul și mirosul.

Printre aceste indicii se află dioxidul de carbon pe care îl eliminăm prin respirație și prin piele.

Respirația umană transmite un semnal de dioxid de carbon care activează în organele olfactive ale țânțarilor „comportamentul de căutare a gazdei”. Din acest motiv, adulții sunt mai atrăgători decât copiii, deoarece produc mai mult dioxid de carbon.

Dar acest lucru înseamnă că țânțarii sunt atrași și de surse de dioxid de carbon care nu provin de la oameni. De aceea, gheața carbonică și buteliile cu CO2 pot fi folosite în capcanele pentru țânțari.

„Dacă pui patru oameni în același loc, unul dintre ei poate atrage aproximativ 90% dintre înțepături”, spune Heather Ferguson.

Căldura corpului te face și mai atrăgător

Studiile arată că țânțarii sunt atrași și de căldură și umezeală, iar dioxidul de carbon le amplifică interesul pentru sursele calde.

Din acest motiv, femeile însărcinate pot fi de două ori mai atrăgătoare pentru țânțari decât cele care nu sunt însărcinate. Sarcina crește necesarul metabolic și volumul respirației, ceea ce înseamnă că organismul produce mai multă căldură și elimină mai mult dioxid de carbon.

„Ai un mic cuptor în interiorul tău. Ești mai fierbinte”, spune Steve Lindsay, profesor de entomologie în sănătate publică la Universitatea Durham din Regatul Unit.

Și persoanele care fac mișcare pot deveni temporar mai atrăgătoare pentru țânțari, mai ales în timpul efortului și imediat după. Activitatea fizică mărește producția de dioxid de carbon și ne face mai calzi și mai transpirați.

Persoanele cu un corp mai mare, care produc de obicei mai multă căldură și expiră mai mult dioxid de carbon, pot atrage, de asemenea, mai mulți țânțari.

Mirosul pielii poate face diferența

Când se apropie la mai puțin de 10 metri, țânțarii își identifică victimele urmărind mai multe indicii, printre care mirosurile pielii și ale respirației.

„În esență, mirosul este cel care stabilește pe cine înțeapă un țânțar”, spune Lindsay. „Substanțele chimice mici și foarte volatile fac diferența. Țânțarii trăiesc într-o lume a mirosurilor”.

Împreună cu alți cercetători, Lindsay a demontat mitul potrivit căruia persoanele cu „sânge dulce” sunt mai des înțepate. Țânțarii sunt atrași, de fapt, de mirosul unic al pielii fiecăruia.

Microbiomul pielii poate descompune carbohidrații, acizii grași și peptidele de la suprafața corpului în compuși organici volatili, care se evaporă ușor în aer și pot fi deosebiți de țânțari. Pe pielea noastră există peste 500 de astfel de compuși.

„Cât de atrăgător ești pentru țânțari rămâne, în mare parte, neschimbat”, spune Steve Lindsay.

Țânțarii sunt deja atrași de amoniacul și acidul lactic de pe piele, iar prezența acizilor carboxilici le poate crește și mai mult interesul.

Cercetătorii de la Universitatea Rockefeller din Statele Unite au analizat mirosul pielii a 64 de persoane, care au purtat manșoane de nailon timp de șase ore. Țânțarii au fost apoi lăsați să aleagă între mostrele de nailon, care au funcționat ca niște dispozitive de colectare a mirosului.

Insectele au arătat o preferință clară pentru mirosul persoanelor care aveau o cantitate mai mare de acizi carboxilici pe piele.

Cercetătorii au calculat pentru fiecare participant un scor de atractivitate și au descoperit că cel mai mare era de 100 de ori mai ridicat decât cel mai mic. Diferențele s-au păstrat timp de ani, indiferent de schimbările din stilul de viață.

„Cât de atrăgător ești în comparație cu alții este, în mare parte, stabil”, spune Lindsay.

Ce poți face ca să previi înțepăturile de țânțari?

Există dovezi „puține sau neclare” că usturoiul ori suplimentele cu vitamina B ar putea ține țânțarii la distanță, spune Heather Ferguson, profesoară de entomologie medicală la Universitatea din Glasgow, Scoția.

Ea recomandă folosirea unor substanțe repelente cu eficiență demonstrată, precum DEET, picaridină sau PMD, precum și purtarea bluzelor cu mâneci lungi și a pantalonilor tratați cu insecticid.

Acoperirea pielii este importantă, deoarece înțepăturile apar mai ales pe zonele expuse ale mâinilor și picioarelor. Protecția oferită de repelente scade în timp și odată cu transpirația, așa că acestea trebuie reaplicate.

Și microbiomul pielii poate influența cât de atrăgători suntem pentru țânțari. Cercetătorii de la Universitatea Wageningen din Țările de Jos au descoperit că persoanele foarte atrăgătoare pentru țânțarii care transmit malaria aveau pe piele o comunitate bacteriană diferită: bacteriile erau mai numeroase, dar mai puțin diverse, comparativ cu persoanele mai puțin atrăgătoare.

Explicația ar putea fi că bacteriile pielii au un rol important în producerea mirosului corporal. Fără bacterii, transpirația umană nu are miros pentru nasul nostru.

Studiile realizate pe gemeni au arătat că gemenii identici atrag țânțarii în mod asemănător, în timp ce gemenii neidentici prezintă diferențe. Acest lucru sugerează că mirosul care influențează cât de ușor suntem înțepați poate fi moștenit.

Nu toate înțepăturile provoacă aceeași reacție

Oamenii pot reacționa foarte diferit la înțepăturile de țânțar. Un studiu de asociere la nivelul întregului genom a descoperit o legătură genetică puternică între genele sistemului imunitar și felul în care organismul reacționează la înțepături.

Interesant este că aceleași regiuni genetice se suprapun cu cele asociate alergiilor.

În plus, predispoziția de a avea reacții mai mari și mai intense, cu umflături și mâncărime puternică, poate crea impresia că o persoană este înțepată mai des decât altele.

„Unii oameni cred că sunt înțepați mai mult pentru că reacționează mai puternic”, spune Ferguson. „Alții pot fi înțepați frecvent, dar abia dacă au vreo reacție”.

Chiar dacă unii dintre noi sunt ținte biologic mai ușoare, nimeni nu este complet ferit de țânțari.

După cum spune Ferguson: „Chiar dacă ai impresia că nu ești înțepat, tot ar trebui să te protejezi”.