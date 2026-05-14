Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă

2 minute de citit Publicat la 11:04 14 Mai 2026 Modificat la 11:04 14 Mai 2026

Episodul din avion ar fi avut loc din cauza unor mesaje între Emmanuel Macron și actrița Golshifteh Farahani . Sursa foto: Profimedia Images/ Getty Images

Brigitte Macron ar fi făcut o criză de nervi după ce ar fi descoperit pe telefonul lui Emmanuel Macron mesaje considerate prea intime schimbate cu actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani, potrivit unor dezvăluiri apărute într-o nouă carte despre cuplul prezidențial francez. Asta ar fi dus la deja celebrul moment din avion, în care pare că Prima Doamnă îl plesnește pe președintele Franței.

Informațiile apar în volumul „An (almost) perfect couple”, semnat de jurnalistul Paris Match Florian Tardif, lansat miercuri. Autorul susține că episodul tensionat dintre Emmanuel și Brigitte Macron, surprins anul trecut în avionul prezidențial în timpul unei deplasări în Vietnam, ar fi fost provocat de mesajele descoperite accidental de Prima Doamnă.

Potrivit lui Tardif, Emmanuel Macron ar fi menținut timp de mai multe luni o „relație platonică” cu Golshifteh Farahani. Jurnalistul afirmă însă că unele schimburi de mesaje „au mers destul de departe”. Printre acestea s-ar afla și un mesaj atribuit președintelui francez: „Te găsesc foarte atrăgătoare”.

Tabăra Brigitte Macron respinge însă categoric acuzațiile. O persoană apropiată Primei Doamne, citată sub protecția anonimatului, a declarat pentru POLITICO că Brigitte Macron „a negat categoric” informațiile potrivit cărora incidentul din avion ar fi avut legătură cu presupusa relație dintre Emmanuel Macron și actrița franco-iraniană.

Nici Palatul Élysée nu a oferit un răspuns oficial după apariția cărții. Inițial, reprezentanții președinției franceze au catalogat imaginile cu altercația drept „fake news”, iar ulterior au descris episodul ca fiind doar o „joacă” între soți.

La rândul său, Emmanuel Macron declara anul trecut că întreaga poveste a fost exagerată și că doar „glumea” cu soția sa. Cu toate acestea, imaginile și zvonurile au atras atenția presei internaționale, iar inclusiv Donald Trump a făcut glume pe marginea incidentului.

Golshifteh Farahani a negat anterior zvonurile privind o relație cu liderul de la Élysée, însă până acum nu a comentat public acuzațiile apărute în cartea lui Florian Tardif.

Cine este Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani este o actriță și cântăreață, în vârstă de 42 de ani, născută în Iran, cunoscută pentru cariera sa internațională în cinema. După ce a părăsit Iranul, s-a stabilit în Franța și a jucat în numeroase producții europene și hollywoodiene.

A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția în filmul „Body of Lies” (2008), unde a jucat alături de Leonardo DiCaprio și Russell Crowe. De atunci, a avut roluri în filme precum Paterson, Extraction și Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Farahani este cunoscută și pentru pozițiile sale critice față de regimul iranian, lucru care i-a adus probleme în țara natală. Presa internațională a asociat-o în trecut cu mai multe controverse și zvonuri legate de viața personală, inclusiv cele recente privind presupusa apropiere de Emmanuel Macron, acuzații pe care le-a negat.