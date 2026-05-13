O plantă care înflorește o singură dată în viață are o floare de peste 4 metri înălțime: spectacol într-o grădină botanică din Japonia

<1 minut de citit Publicat la 22:37 13 Mai 2026 Modificat la 22:42 13 Mai 2026

Florile pot fi admirate timp de aproximativ o săptămână. Foto: Getty Images/Profimedia Images

O plantă suculentă denumită Agave vilmoriniana, care înflorește o singură dată pe parcursul vieții sale de câteva decenii, și-a etalat florile, de un galben intens, într-o grădină botanică din vestul Japoniei, relatează Agerpres.



Florile pot fi admirate timp de aproximativ o săptămână, potrivit unui purtător de cuvânt al Monet's Garden Marmottan din localitatea Kitagawa, situată în prefectura Kochi. Acesta i-a îndemnat pe vizitatori să „vină să admire ultimul moment de glorie” al plantei.

O tulpină de floare, de aproximativ 30 de centimetri, a fost observată la începutul lunii aprilie. Aceasta a crescut rapid, iar acum, la jumătatea lunii mai, are peste patru metri înălțime.

„Este prima dată când o văd înflorind”, a declarat grădinarul care administrează grădina, Akiko Abe, în vârstă de 45 de ani.

Agave vilmoriniana înflorită la o grădină botanică din Cehia Foto: Profimedia Images

Ea a adăugat că are impresia că planta își folosește energia acumulată de-a lungul a zeci de ani pentru a produce semințe.



Monet's Garden Marmottan a achiziționat planta originară din Mexic de la un colecționar din Osaka în 2020, pentru a marca cea de-a 20-a aniversare de la înființarea grădinii, inspirată de cea a pictorului francez Claude Monet.