Dezvăluirile unui agent special în Serviciile Secrete SUA. Evy a lucrat 12 ani acolo și a aflat care sunt oamenii ”toxici” de evitat

Evy Poumpouras a lucrat 12 ani ca agent special în cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite. FOTO: Facebook Evy Poumpouras

Evy Poumpouras a lucrat 12 ani ca agent special în cadrul Serviciului Secret al Statelor Unite, unde a identificat trei tipuri de personalități toxice de care trebuie să ne ferim cu orice preț.

Evy Poumpouras este în prezent profesor asociat la City University of New York pentru psihologie și justiție penală, are un master în psihologie criminalistică și un master în jurnalism de investigație de la Universitatea Columbia. Evy este, de asemenea, gazda emisiunii The AgentX Show. Postările sale pe rețelele sociale au atras peste 50 de milioane de vizualizări.

”În cei 12 ani de când lucrez ca agent special în cadrul Serviciului Secret al SUA, am văzut direct cum oamenii nepotriviți pot deturna chiar și cele mai bune intenții. De aceea am învățat să stau departe de trei tipuri de personalitate toxice”, a spus ea.

1. „Magnetul de drame”

„Magnetul de dramă” este acel tip de persoană care trăiește într-un permanent haos – probleme financiare, conflicte în relații, tensiuni la locul de muncă sau chiar dificultăți legale. Oriunde merge, drama o urmează. Partea ironică, explică Poumpouras, este că aceste persoane sunt, de obicei, sursa propriilor crize. Ele caută atenție, validare și trăiri emoționale intense, iar conflictul devine o parte a identității lor.

Astfel de oameni se plâng mereu, caută crize acolo unde nu există, reacționează exagerat la lucruri minore și îți solicită constant timpul și energia. În preajma lor, e ușor să te lași prins în vârtejul lor emoțional și să pierzi claritatea și echilibrul.

Sfatul lui Poumpouras este să impui limite ferme. Nu te transforma în sprijinul lor emoțional permanent și, dacă e nevoie, îndepărtează-te complet. „Protejează-ți energia. Nu poți salva pe cineva care trăiește din haos”, avertizează ea.

2. Nedreptățitul

Cel de-al doilea tip toxic este „luptătorul permanent” – persoana care are mereu nevoie de un inamic. Poate fi un șef care „nu îl apreciază”, un coleg care „nu îl respectă” sau un sistem pe care îl consideră „nedrept”. Acești oameni se hrănesc din situații de conflict și trebuie să câștige fiecare dispută.

Poumpouras spune că i-a întâlnit frecvent în mediul său profesional, iar consecințele sunt grave: colaborarea se destramă, comunicarea dispare, iar progresul stagnează. „Am văzut cum o singură persoană conflictuală poate submina întreaga eficiență a unei echipe”, povestește ea.

Luptătorul perpetuu își ascunde insecuritatea sub o mască de aroganță sau pasiv-agresivitate. În preajma lui, ceilalți ajung să aleagă cu grijă fiecare cuvânt, doar pentru a evita o confruntare. Fiecare conversație devine o luptă.

Soluția, spune Poumpouras, este să nu îi răspunzi cu aceeași energie. Rămâi calm, clar și concentrat pe obiective, nu pe ego-uri. „Întreabă-te dacă merită să intri într-o bătălie care nu duce nicăieri. De cele mai multe ori, nu merită.”

3. Iresponsabilul

Al treilea tip de personalitate de evitat este „transferatorul vinei” – persoana care nu își asumă niciodată responsabilitatea. În viziunea ei, greșelile sunt mereu ale altora: profesorul e incompetent, șeful e părtinitor, economia e de vină.

Acești oameni nu se întreabă niciodată ce ar fi putut face diferit și refuză să privească lucrurile obiectiv. „În Serviciul Secret, responsabilitatea era esențială. Greșelile se întâmplau, dar ceea ce conta era cum reacționai după aceea”, spune Poumpouras. „Profesioniștii adevărați își asumă acțiunile și învață din ele.”

Ea recomandă să nu te bazezi pe oameni care fug de răspundere, pentru că, inevitabil, vei fi cel care va plăti pentru erorile lor. „Dacă lucrezi cu cineva care refuză să-și asume vina, vei ajunge mereu ținta consecințelor.”

În concluzie, Evy transmite un sfat simplu, dar esențial: fii atent la oamenii pe care îi lași să îți fie alături. Alege-ți cu grijă bătăliile și înconjoară-te de persoane care își asumă viața și deciziile. „Compania pe care o păstrezi îți modelează destinul. Alegerea ta în privința oamenilor din jur este una dintre cele mai puternice arme pe care le ai”, subliniază Evy Poumpouras.