În căutarea excelenței: Concursul Enescu prelungește termenul de înscriere pentru ediția aniversară

Tema ediției 2026 a Concursului Internațional George Enescu, In Pursuit of Excellence (În căutarea excelenței), aduce în prim-plan parcursul artistic al tinerilor muzicieni, într-un context în care o singură apariție poate deveni decisivă pentru deschiderea unor oportunități în carieră.

Organizatorii anunță prelungirea cu o săptămână a perioadei de înscriere, pentru secțiunile pian, vioară și violoncel, oferind astfel o șansă în plus celor care își doresc să intre într-o competiție ce poate marca începutul unei cariere internaționale. Pentru secțiunea compoziție și pentru masterclass, termenul limită rămâne 30 iunie 2026.

La București, Concursul Enescu devine, la fiecare ediție, un punct de întâlnire între noua generație de artiști și industria globală a muzicii clasice. Agenți, impresari și directori artistici ai unor mari orchestre internaționale vor fi prezenți nu doar ca spectatori, ci ca observatori activi, evaluând, ascultând și descoperind parcursul artistic al tinerilor muzicieni. În acest context, competiția funcționează ca un veritabil accelerator de carieră: un spațiu în care vizibilitatea, întâlnirile profesionale și performanța artistică se intersectează într-un moment cu potențial decisiv.

Aflat la cea de-a XX-a ediție, Concursul Internațional George Enescu marchează, prin această temă, o schimbare de perspectivă: excelența nu este doar un rezultat, ci o construcție în timp. Parcursul fiecărui participant, de la preselecții până la rundele finale, devine parte dintr-un proces mai amplu, în care talentul este descoperit, rafinat și susținut.

Pentru laureații ediției 2026, acest parcurs continuă dincolo de competiție: tinerii au șansa de a evolua în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, în edițiile din 2027 și 2029, precum și de a susține concerte și recitaluri în stagiunile filarmonicilor și instituțiilor muzicale partenere din România. Aceste apariții contribuie la consolidarea profilului artistic și la dezvoltarea unei relații directe cu publicul, într-un circuit profesionist real.

În paralel, organizatorii facilitează accesul la programe de mentorat, oferind tinerilor artiști nu doar vizibilitate, ci și instrumentele necesare pentru a-și construi o carieră pe termen lung.

Pe lângă această deschidere profesională, Concursul oferă și premii financiare semnificative, ce însumează peste 35.000 de euro pentru fiecare secțiune instrumentală în parte - pian, vioară și violoncel - precum și o serie de premii speciale care recompensează excelența interpretativă și relația profundă cu creația lui George Enescu: Premiul Radu Lupu pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu - Secțiunea pian, Premiul Ștefan și Valentin Gheorghiu pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu - Secțiunea vioară, Premiul Serafim Antropov-Manu pentru cea mai bună interpretare a Sonatei nr. 2 în do major pentru violoncel și pian op. 26 - Secțiunea violoncel. Fiecare secțiune include, de asemenea, Premiul Publicului, acordat prin votul spectatorilor.

Pentru secțiunea Compoziție vor fi acordate trei premii distincte — pentru muzică simfonică, muzică de cameră și originalitate — reflectând diversitatea și dinamica creației contemporane.

În cadrul Concursului Enescu vor fi oferite și o serie de premii speciale acordate de parteneri, ce vor fi comunicate până la finalizarea perioadei de înscriere.

Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise artiștilor născuți după 1 august 1991. Noua dată-limită pentru secțiunile pian, vioară și violoncel este 17 mai 2026, în urma prelungirii perioadei de înscriere.

Ediția aniversară din 2026 marchează a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu, reafirmând rolul său esențial în descoperirea și susținerea noilor generații de artiști și consolidând poziția sa în elita competițiilor muzicale internaționale.