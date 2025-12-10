Jennifer Lopez și-a îndepărtat tatuajul pe care i l-a dedicat lui Ben Affleck, de Ziua Îndrăgostiților, în 2023

Suspiciunile că Jennifer Lopez și-ar fi îndepărtat tatuajul dedicat fostului soț Ben Affleck circulau încă din septembrie anul trecut. Sursa foto: captura Instagram/jlo

În cel mai recent videoclip al lui Jennifer Lopez, fanii atenți au observat că pe pielea de pe şolduri nu mai există tatuajul pe care vedeta l-a făcut pentru a celebra dragostea cu fostul ei soț, Ben Affleck.

Suspiciunile că și-ar fi îndepărtat tatuajul dedicat fostului soț Ben Affleck circulau încă din septembrie anul trecut, la o lună după ce a depus cererea de divorţ în instanță, când a apărut pe covorul roșu de la Festivalul Internațional de Film de la Toronto într-o rochie care i-a lăsat șoldurile descoperite şi care demonstra lipsa tatuajului, foarte probabil acoperit de fond de ten la acea vreme, relatează Corriere della Sera.

Apariţia cântăreţei de la American Music Awards din mai 2025 a alimentat zvonurile pentru că rochia purtată de Jennifer Lopez atunci avea spatele complet gol, iar tatuajul părea vizibil decolorat, alimentând astfel ştirile despre aplicarea unui tratament cu laser pentru a-l îndepărta.

Confirmarea a venit, însă, în cel mai recent videoclip postat pe rețelele sociale de cântăreața în vârstă de 56 de ani, unde cei mai atenți fani nu au uitat să observe că pielea de pe şolduri era complet curată, adică fără tatuajul cu simbolul infinitului, însoțit de cuvântul „ Angajament ”, pe care vedeta și-l făcuse de Ziua Îndrăgostiților din 2023 , dedicat noii sale poveşti de iubire cu Affleck, care, în schimb, optase pentru două săgeți încrucișate , cu inițialele „J” și „ B ”.

Decizia de a elimina definitiv semnul iubirii eterne pe care îl dedicase fostului ei soț are evident o semnificație puternic simbolică, deoarece arată hotărârea lui JLo de a întoarce pagina și de a închide definitiv un capitol important din viața ei amoroasă.

Jennifer Lopez se pregăteşte acum să concerteze live la Caesars Palace din Las Vegas , în perioada 30 decembrie- 3 ianuarie și apoi în perioada 6- 28 martie 2026 .