La 26 de ani, Zoe și-a dat demisia din corporație și s-a angajat croitoreasă. Acum spune că poate face economii mai mari ca înainte

Zoe De La Paz și-a dat demisia din corporație și s-a angajat croitoreasă în Parcul Național Yellowstone. FOTO: Getty Images

Zoe De La Paz este convinsă că oamenii își pot crea singuri norocul, așa că a renunțat la slujba sa din Chicago, ca să intre în domeniul costumelor și să se mute în Parcul Național Yellowstone, unde e angajată croitoreasă. Tânăra speră ca experiența să o ajute să ajungă într-o zi la New York, pentru a crea și repara costume folosite pe Broadway și în producții cinematografice.

Până de curând, Zoe, în vârstă de 26 de ani, locuia în Chicago și lucra ca desenator tehnic pentru o companie de construcții și inginerie. Începuse să coasă din plăcere încă din liceu, însă slujba de birou nu o mulțumea din punct de vedere creativ. În timpul serilor și în weekenduri, a început să accepte diverse slujbe temporare la sălile de concerte din apropiere. Voia să cunoască persoane care se ocupau de costumele artiștilor aflați în turneu și să găsească astfel proiecte de croitorie, scrie CNBC.

Zoe a început prin a verifica biletele și a pregăti comenzile de catering. Ulterior, a ajuns să aprovizioneze cabinele artiștilor, ceea ce i-a oferit ocazia să-i cunoască pe membrii echipelor responsabile de ținutele interpreților.

Prima sa slujbă în departamentul de costume a apărut, după cum spune ea, "pur și simplu din noroc". Zoe se ocupa de catering la un concert susținut de The Weeknd în Detroit. Când echipa urma să plece spre următoarea oprire a turneului, la Chicago, unul dintre membrii acesteia a spus că avea nevoie de o croitoreasă care să repare costumele dansatorilor.

"Am început imediat să-mi scriu numărul de telefon pe un șervețel și le-am spus că știu să cos", a povestit Zoe pentru CNBC Make It.

Tânăra recunoaște că a avut noroc să se afle în locul potrivit, la momentul potrivit. Totuși, ea crede că fiecare persoană poate crea condițiile care îi măresc șansele de reușită. "Știam că, dacă vreau să lucrez cu costume, trebuie să găsesc o modalitate de a ajunge în aceeași încăpere cu oamenii care lucrează deja în acest domeniu", a explicat ea.

Și-a folosit experiența pentru a ajunge la Yellowstone

În ianuarie, Zoe a simțit că este pregătită să renunțe la programul obișnuit de birou și să caute o slujbă cu normă întreagă în croitorie.

"A fost foarte înfricoșător să plec din mediul corporatist pentru a-mi urma visul și să fac exact lucrul despre care adulții îți spun că nu ar trebui să-l faci"m a mărturisit tânăra.

Ea și-a amintit de o călătorie făcută în urmă cu câțiva ani la Yellowstone, unde vizitase un prieten are era angajat sezonier. Zoe văzuse atunci cât de mult îi schimbase viața acea experiență. A căutat posturi disponibile pe internet și a găsit un loc de muncă pentru o croitoreasă în departamentul care se ocupă de uniformele angajaților. Postul era oferit de Xanterra Parks & Resorts, compania care administrează hoteluri, cabane, restaurante și alte afaceri în Yellowstone.

Zoe a depus o cerere, a susținut un interviu telefonic și a fost angajată.

Experiența anterioară în croitorie și capacitatea de a îndeplini mai multe sarcini într-un mediu aglomerat au ajutat-o să se remarce, a explicat Jeanne Holmes, o fostă profesoară în vârstă de 73 de ani, care lucrează și ea drept croitoreasă în Yellowstone și a participat la recrutarea tinerei.

Holmes a povestit că, în primul său sezon petrecut în parc, în 2023, a scurtat peste 1.000 de perechi de pantaloni. "Avea instincte foarte bune", a spus Holmes despre Zoe, referindu-se la modul în care tânăra a răspuns întrebărilor despre diferite situații care ar putea apărea la locul de muncă.

Potrivit acesteia, fiecare reparație este diferită, iar postul necesită ingeniozitate și pasiune. Pe lângă întreținerea uniformelor angajaților, departamentul transformă obiectele vechi sau deteriorate în produse noi. De exemplu, rucsacurile uzate sunt refăcute și transformate în borsete pentru personal. "Mi-a arătat câteva dintre proiectele ei și mi-am dat seama că este foarte creativă. Acesta urma să fie un avantaj", a adăugat Holmes.

Zoe și-a început activitatea în luna iunie. Acum, coase petice, repară capse și înlocuiește nasturii și fermoarele uniformelor purtate de miile de angajați ai companiei Xanterra. Printre aceștia se numără personalul de curățenie, agenții de securitate și lucrătorii din restaurante.

Câștigă mai puțin, dar economisește mai mult

Zoe lucrează 40 de ore pe săptămână, de luni până vineri, de la 7.00 la 16.00, cu pauzele incluse.

În timpul liber, face drumeții și participă la activitățile organizate pentru angajații din Yellowstone.

Tânăra câștigă 19,25 dolari pe oră și beneficiază de cazare și mese subvenționate de angajator. Deși venitul său este mai mic decât salariul pe care îl primea în mediul corporatist, Zoe spune că acum reușește să economisească mai mulți bani decât atunci când locuia în Chicago.

Cheltuielile sale sunt mai mici, iar parcul îi oferă numeroase posibilități gratuite de petrecere a timpului liber.

Zoe va lucra la Yellowstone până în jurul lunii octombrie. Slujba sezonieră face parte din planul său de a se muta în cele din urmă la New York și de a-și urma visul de a lucra în departamentele de costume pentru spectacole de pe Broadway, filme și alte producții.

Este un vis la care tânăra credea că renunțase după ce a înlocuit pasiunea din liceu cu o facultate și o carieră considerate "serioase". "În urmă cu doi ani, când lucram într-o corporație, nu mi-aș fi imaginat niciodată că mi se va întâmpla așa ceva", a spus Zoe.