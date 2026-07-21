Cinci pisicuțe sălbatice foarte mici, dar foarte importante pentru lumea în care trăim. Ce fac pisica cu labe negre și pisica pescar

3 minute de citit Publicat la 07:00 21 Iul 2026 Modificat la 07:00 21 Iul 2026

Pisica cu labe negre, un prădător de excepție FOTO: Getty Images

Când vine vorba despre feline sălbatice, atenția se îndreaptă de obicei către lei, tigri sau leoparzi. Însă, în umbra acestor prădători emblematici, trăiesc specii mult mai mici, dar esențiale pentru echilibrul naturii. Unele dintre ele nu depășesc ca dimensiune o pisică domestică, însă rolul pe care îl joacă în ecosistemele lor este unul major.

Felinele sălbatice de talie mică se numără printre cele mai importante, dar și cel mai puțin studiate carnivore de pe planetă. Prin controlul populațiilor de rozătoare, insecte și alte animale, ele contribuie la menținerea unor ecosisteme sănătoase.

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Iată cinci dintre cele mai mici feline sălbatice care au un impact remarcabil asupra naturii:

1. Pisica cu pete ruginii, cea mai mică felină sălbatică din lume

Având o greutate de numai 0,9–1,8 kilograme, pisica cu pete ruginii (Prionailurus rubiginosus) este considerată cea mai mică felină sălbatică din lume.

Activă mai ales noaptea, această specie discretă contribuie la controlul populațiilor de rozătoare din păduri și pajiști. Însă pierderea habitatului îi pune în pericol viitorul, iar măsurile de conservare devin tot mai importante pentru supraviețuirea speciei.

2. Pisica cu labe negre, un prădător de excepție

Trăiește în Africa australă și este specie vulnerabilă.

Dimensiunile reduse nu spun aproape nimic despre abilitățile de vânătoare ale pisicii cu labe negre (Felis nigripes). Cu o greutate de aproximativ 0,9–1,8 kilograme, aceasta este considerată, raportat la dimensiunea corpului, unul dintre cei mai eficienți prădători din lumea felinelor.

Observațiile din teren au indicat că reușește să captureze prada în aproape 60% dintre tentativele de vânătoare. Specia contribuie la reglarea populațiilor de insecte și rozătoare, însă pierderea habitatului și răspândirea unor boli reprezintă amenințări tot mai serioase.

3. Oncila nordică, o felină foarte discretă din Americi

Trăiește în America Centrală și America de Sud și este specie vulnerabilă.

Oncila nordică (Leopardus tigrinus) este una dintre cele mai greu de observat feline sălbatice din Americi. Trăiește în regiuni din America Centrală și nordul și centrul Americii de Sud, inclusiv în zone de mare altitudine și în savane.

Cu o greutate medie de aproximativ 1,8–2,7 kilograme, este una dintre cele mai mici feline sălbatice de pe continent. Ca prădător de talie mică, contribuie la menținerea echilibrului populațiilor de animale-pradă.

Distrugerea habitatului și comerțul ilegal cu animale de companie reprezintă principalele amenințări la adresa speciei.

4. Pisica cu cap turtit

Trăiește în Peninsula Thai-Malayeziană, Sumatra și Borneo și este pe cale de dispariție.

Pisica cu cap turtit (Prionailurus planiceps) se deosebește de majoritatea felinelor printr-o abilitate remarcabilă: este o înotătoare excelentă. Supraviețuirea sa depinde de râuri și zone umede, unde își găsește hrana.

Cântărind aproximativ 1,5–2,2 kilograme, vânează în principal pești, broaște și alte mici viețuitoare acvatice. Prin acest rol, contribuie la echilibrul ecosistemelor de apă dulce.

Poluarea și distrugerea habitatelor îi reduc însă rapid populațiile. Un semn important pentru conservarea speciei a venit recent din Thailanda, unde organizația Panthera a confirmat prezența pisicii cu cap turtit în Rezervația Naturală Princess Sirindhorn, după aproape trei decenii fără o observare înregistrată.

5. Pisica pescar, prădătorul zonelor umede din Asia

Trăiește în Asia de Sud și Asia de Sud-Est și este vulnerabilă.

Pisica pescar (Prionailurus viverrinus) este, după cum sugerează și numele, un vânător specializat în mediile acvatice. Este o înotătoare excelentă și se hrănește cu pești, amfibieni și crustacee.

Cu o greutate cuprinsă între 5 și 16 kilograme, este mai mare decât celelalte specii prezentate, dar rămâne o felină de talie mică în comparație cu marile feline sălbatice.

Pierderea zonelor umede, cauzată de dezvoltarea infrastructurii și de poluare, amenință direct supraviețuirea acestei specii. Organizația Panthera lucrează împreună cu specialiști în conservare și comunități locale pentru protejarea pisicilor pescari și a habitatelor de care depind.

Mici ca dimensiune, esențiale pentru natură

Leii și tigrii vor rămâne, fără îndoială, vedetele lumii felinelor sălbatice. Însă speciile de talie mică joacă un rol la fel de important în menținerea echilibrului natural.

Pierderea și fragmentarea habitatelor, degradarea zonelor umede, comerțul ilegal și conflictele cu oamenii pun presiune asupra acestor feline. Deși sunt adesea trecute cu vederea, ele contribuie esențial la sănătatea ecosistemelor în care trăiesc.

Protejarea acestor mici prădători înseamnă, de fapt, protejarea unor întregi ecosisteme. Pentru că, în lumea sălbatică, dimensiunea unei feline nu determină și importanța sa.