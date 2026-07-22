Creatura superbă din ocean surprinsă extrem de rar. Pare că dansează în adâncuri și i-a fascinat pe biologii marini

Nuanțele roșu-portocalii și forma delicată a animalului creează un spectacol vizual impresionant. Foto: Profimedia Images

Una dintre cele mai spectaculoase viețuitoare marine a fost surprinsă din nou în habitatul său natural, oferind imagini rare cu un animal care pare că dansează prin apă. Este vorba despre „dansatoarea spaniolă” (Hexabranchus sanguineus), un melc de mare impresionant, ale cărui mișcări elegante și culori spectaculoase îl transformă într-una dintre cele mai fascinante nevertebrate din oceane, potrivit Yahoo.

De data aceasta imaginile au fost realizate de fotograful subacvatic argentinian Raul Passarotti, care a filmat exemplarul deplasându-se lent prin apele albastre ale oceanului. Corpul său ondulat se mișcă în ritmul curenților, iar modul în care își unduiește mantaua amintește de pașii unei balerine sau de mișcările unei dansatoare de flamenco, de unde provine și numele popular al speciei.

Pe fundalul albastru intens al mării, nuanțele roșu-portocalii și forma delicată a animalului creează un spectacol vizual impresionant, rar întâlnit chiar și de scafandrii experimentați.

Fotograful a publicat înregistrarea pe rețelele sociale însoțită de mesajul: „O frumoasă dansatoare a mării”.

Ce este „dansatoarea spaniolă”

„Dansatoarea spaniolă” (Hexabranchus sanguineus) este unul dintre cei mai mari melci de mare din lume și face parte din familia nudibranhiatelor, moluște marine care nu au cochilie.

Specia poate depăși 40 de centimetri lungime și este ușor de recunoscut datorită culorii sale roșu-portocalii intense și marginilor ondulate ale corpului. Atunci când înoată, își desfășoară mantaua asemenea unei rochii de flamenco, iar mișcările fluide au făcut ca această specie să fie comparată cu o dansatoare.

Deși aspectul său este spectaculos, melcul este complet inofensiv pentru oameni.

Meet one of the ocean's most graceful creatures! ✨❤️

This isn't an ordinary sea animal—it's the Spanish Dancer sea slug. Its mesmerizing swimming style in the deep ocean is truly captivating. Nature's beauty never fails to amaze! pic.twitter.com/hhgHBDwvvd — Asis Rayasok (@asisrayasok_K) July 19, 2026

Unde poate fi întâlnită această specie

„Dansatoarea spaniolă” trăiește în apele tropicale și subtropicale din oceanele Indian și Pacific, fiind întâlnită în apropierea recifelor de corali, unde se hrănește în principal cu bureți marini.

Deși este răspândită în aceste regiuni, exemplarele sunt observate relativ rar în timpul înotului, deoarece cea mai mare parte a timpului se deplasează pe fundul mării. Tocmai de aceea, imaginile care surprind această specie plutind prin apă sunt considerate deosebit de spectaculoase și stârnesc interesul pasionaților de viață marină și al biologilor.