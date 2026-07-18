Creaturi pufoase din preistorie: pui de manul s-au născut la un zoo din Japonia. Felina arată la fel de 6 milioane de ani

Mai mulți pui de manul, una dintre cele mai vechi specii de feline din lume, s-au născut la un zoo din Japonia FOTO: Profimedia Images

Grădina Zoologică și Botanică Kobe Animal Kingdom, din prefectura Hyogo, Japonia, a înregistrat un succes important în cadrul programului său de reproducere, odată cu nașterea mai multor pui de manul (pisica Pallas), una dintre cele mai vechi specii de feline din lume.

Vizitatorii pot vedea deja de aproape puii nou-născuți, care au devenit rapid una dintre principalele atracții ale parcului. Manulul este o felină sălbatică originară din regiunile stâncoase și aride ale Asiei Centrale, unde trăiește pe platouri și în zone montane cu temperaturi foarte scăzute.

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Specia este ușor de recunoscut datorită corpului robust și blănii extrem de dese, care îi oferă protecție împotriva frigului aspru din habitatul natural. Potrivit specialiștilor, manulul și-a păstrat aspectul aproape neschimbat de aproximativ șase milioane de ani, fiind considerat una dintre cele mai vechi specii de feline existente.

Reproducerea manulilor în captivitate este o provocare chiar și pentru grădinile zoologice cu experiență, din cauza cerințelor stricte privind mediul de viață și îngrijirea acestei specii. Din acest motiv, nașterea puilor la Kobe Animal Kingdom reprezintă un succes important pentru eforturile internaționale de conservare și protejare a acestei feline rare.