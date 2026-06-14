Cum au rezolvat opt castori o problemă cu inundațiile de la metrou pe care inginerii n-au putut-o rezolva în ani de zile

În parc trăiesc în prezent cel puțin opt castori, iar numărul lor ar putea fi mai mare, după apariția unor noi pui. Sursa colaj foto: Getty Images

Un grup neașteptat de "ingineri" a reușit să rezolve o problemă a inundațiilor care afecta de zeci de ani locuințele, străzile și din apropierea stației de metrou Greenford, aflată în nord-vestul Londrei. Este vorba despre opt castori, care au găsit o soluție la o situație pe care specialiștii au încercat ani la rând să o remedieze. Animalele au fost reintroduse în 2023, după ce dispăruseră din zonă în urmă cu 400 de ani, fiind vânate până la extincție.

Reintroducerea castorilor în Paradise Fields, Ealing, a prevenit pentru prima dată după mulți ani producerea inundațiilor, într-o regiune care se confrunta cu această problemă încă din anii 1970, relatează The Independent.

Este o situație pe care consiliul a încercat să o rezolve prin intervenții ample și costisitoare, fără succes. Însă, la mai puțin de un an după ce cinci castori au fost eliberați în zonă, în octombrie 2023, "inginerii ecosistemului" au creat un sistem complex de zone umede și au construit o rețea de cel puțin cinci baraje.

Seniz Mustafa, responsabilă de proiectul castorilor urbani, a explicat că barajele construite de animale au încetinit curgerea apei în aval și au transformat parcul într-un adevărat burete natural, capabil să rețină cantități mari de apă.

Ea a mai spus că locuitorii comunității sunt "extrem de încântați" de prezența castorilor, care au atras deja mii de vizitatori în zonă.

"Comunitatea din Greenford a fost puternic afectată de inundații, iar 2024 a fost primul an în care zona nu s-a mai confruntat cu această problemă. Nu este vorba doar despre oamenii care încearcă să ajungă la metrou, ci și despre cei aflați în propriile case, cei care merg la serviciu, la școală sau încearcă să își conducă mașina. Impactul a fost unul direct și semnificativ", a declarat Mustafa pentru The Independent.

În prezent, în parc trăiesc cel puțin opt castori, însă Seniz Mustafa suspectează că Willow, femela dominantă a grupului, a adus pe lume și alți pui.

Împreună cu un proiect similar lansat în Enfield în 2023, aceasta este prima dată în cel puțin 400 de ani când castorii revin în capitala britanică, după ce au fost vânați până la dispariție pentru blană și carne.

Succesul inițiativei a inspirat și un proiect asemănător în Croydon, unde autoritățile locale speră să introducă castori până în 2028. Castorii din Ealing au atras chiar și atenția celebrului naturalist David Attenborough, care i-a inclus în documentarul său BBC, Wild London.

"Dacă mi-ar fi spus cineva, atunci când m-am mutat aici, că într-o zi voi privi castori sălbatici în Londra, aș fi crezut că este nebun", a declarat David Attenborough.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Întreaga zonă umedă a revenit la viață și poate acum să rețină mult mai multă apă. În mod remarcabil, pentru prima dată în ultimul deceniu, cartierele rezidențiale aflate în aval au fost ferite de inundații".