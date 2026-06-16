Hrană de pisici contaminată cu fibre de plastic: Clienții sunt rugați să nu o dea animalelor. Lista magazinelor unde s-a vândut

1 minut de citit Publicat la 16:08 16 Iun 2026 Modificat la 16:08 16 Iun 2026

O femeie hrănește o pisică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță rechemarea unui sortiment de hrană umedă pentru pisici comercializat în magazinele Lidl din România, după ce în produs au fost descoperite fibre de plastic albastru.

Este vorba despre produsul „Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită”, la conservă de 405 grame, furnizat de compania olandeză Partner in Pet Food NL BV.

Potrivit producătorului, în urma unor verificări de calitate au fost identificate fibre de plastic albastru în produs. Din acest motiv, consumatorii sunt sfătuiți să nu administreze hrana animalelor și să returneze conservele afectate.

Rechemarea vizează exclusiv loturile cu termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028.

Produsul a fost comercializat în toate magazinele Lidl România. Clienții îl pot returna în orice unitate Lidl, iar contravaloarea va fi restituită integral, chiar și în lipsa bonului fiscal.

Reprezentanții companiei precizează că alte produse din gama Coshida Selection comercializate de Lidl România nu sunt afectate de această măsură.

Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta serviciul de relații cu clienții Lidl la numărul de telefon 0800.896.622 sau la adresa de e-mail [email protected].

Partner in Pet Food NL BV și-a cerut scuze consumatorilor pentru neplăcerile create.

Lista completă a magazinelor în care a fost comercializat produsul poate fi consultată AICI.