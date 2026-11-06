Oamenii de știință au descoperit o balenă dreaptă necunoscută în largul Canadei. Ei spun că este un motiv de bucurie

2 minute de citit Publicat la 20:19 06 Noi 2026 Modificat la 20:21 06 Noi 2026

Puiul a fost observat alături de mama sa, o balenă cunoscută de cercetători sub numele de Silt. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Cercetătorii din Canada au surprins imagini cu un pui neidentificat de balenă dreaptă din Atlanticul de Nord, una dintre cele mai rare mamifere marine din lume, în largul insulei Anticosti din Quebec, în luna septembrie a acestui an. Descoperirea a fost anunțată de oamenii de știință de la New England Aquarium din Boston și este considerată o veste încurajatoare pentru o specie aflată în pericol de dispariție, relatează AP News.

Specialiștii de la New England Aquarium au transmis săptămâna aceasta că, după ce au analizat fotografiile și datele despre balenele drepte, au stabilit că este vorba de un pui născut în urmă cu câteva luni, care nu fusese observat în timpul monitorizărilor desfășurate în sezonul de iarnă.

Potrivit specialiștilor, balenele din această specie nasc în timpul iernii, în largul coastelor sud-estice ale Statelor Unite, după care se deplasează spre nord, către New England și Canada, unde găsesc hrană.

Puiul a fost observat alături de mama sa, o balenă cunoscută de cercetători sub numele de Silt, care are numărul #1817. Specialiștii susțin că puiul urmează să primească și el curând un astfel de număr.

Amy Warren, cercetătoare la Anderson Cabot Center din cadrul New England Aquarium, a transmis că Silt mai fusese văzută pentru scurt timp în luna februarie a acestui an, în zonele din sud-estul Statelor Unite în care balenele nasc.

Cercetătorii iau în considerare varianta în care balena să fi născut acolo, iar apoi să-și fi continuat deplasarea înainte ca specialiștii să-i fotografieze împreună.

Cercetătorii de la New England Aquarium monitorizează atent fiecare balenă din această specie, mai ales că în prezent au mai rămas puține exemplare, și o identifică pe baza fotografiilor.

Amy Warren a mai mărturisit că descoperirea este emoționantă pentru echipa care urmărește această specie.

Puiul de balenă observat în largul Quebecului a fost identificat de cercetătorii de la Mingan Island Cetacean Study, o organizație de cercetare fără scop lucrativ din regiunea de coastă Côte-Nord a provinciei. Balena nu a fost observată de cercetători, în ciuda monitorizărilor efectuate de pe ambarcațiuni și din aer de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pe tot parcursul primăverii și verii, a mai precizat New England Aquarium.

„Acest lucru nu face decât să demonstreze cât de vast este oceanul și cât de ușor se pot rătăci aceste animale acolo”, a declarat Richard Sears, fondatorul și directorul organizației Mingan Island Cetacean Study.

Potrivit statisticilor, în lume mai există aproximativ 380 de balene nordice de Atlantic, iar populația lor este în scădere din 2010.