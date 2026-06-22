Prima cafenea cu pisici Maine Coon din România se deschide în București: Cum arată locul inedit cu „uriașe blânde”

4 minute de citit Publicat la 08:37 22 Iun 2026 Modificat la 09:25 22 Iun 2026

Prima cafenea cu pisici Maine Coon din România, iunie 2026. Sursa foto: Maine Coon Cafe

Iubitorii de pisici din Capitală vor avea, începând de sâmbătă, 27 iunie, un nou loc de relaxare. MaineCoon Café, prima cafenea din România cu feline din rasa Maine Coon, își deschide oficial porțile pe Bulevardul Pache Protopopescu nr. 100, în Sectorul 2 al Bucureștiului.

Conceptul este unul inedit: clienții își vor putea savura cafeaua sau desertul preferat în compania a 15 pisici Maine Coon, care vor circula liber prin întregul spațiu al cafenelei și pe terasa exterioară.

În spatele proiectului se află Gina Vlad, una dintre cele mai cunoscute crescătoare de Maine Coon din România, care crește această rasă din anul 2014.

„Mi-am dorit să creez un loc unde oamenii care iubesc pisicile, dar nu au posibilitatea să vadă o rasă precum Maine Coon, să le poată cunoaște de aproape. Sunt pisici spectaculoase, mari, blânde și foarte expresive. În același timp, am vrut ca MaineCoon Café să fie mai mult decât o cafenea: un loc în care stresul de peste zi se poate transforma într-o experiență caldă, liniștitoare și mai ales memorabilă”, a declarat Gina Vlad, pentru antena3.ro.

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„Uriașele blânde” ale lumii feline

Maine Coon este una dintre cele mai impresionante rase de pisici din lume. Originară din Statele Unite, rasa este recunoscută pentru dimensiunile sale spectaculoase, unele exemplare ajungând la peste 10 kilograme și la lungimi de peste un metru, măsurate de la nas până la vârful cozii.

Supranumite adesea „micii giganți” sau „uriașele blânde”, aceste pisici sunt apreciate pentru temperamentul calm, prietenos și afectuos.

Sunt inteligente, sociabile, curioase și foarte expresive, iar aspectul lor impunător este completat de blana bogată, coada stufoasă și urechile prevăzute cu smocuri de păr asemănătoare celor întâlnite la râși.

Deși sunt mari, Maine Coon sunt cunoscute pentru comportamentul lor echilibrat și pentru faptul că se adaptează ușor la prezența oamenilor.

Cele 15 vedete ale cafenelei

Vizitatorii vor putea interacționa cu cele 15 pisici care locuiesc în cafenea: Goldie, Cloudy, Mr. Cupido, Asia, Bloom, Summer, Iceberg, Wolf, Daphne, Sophie, Bastet, Ophelia, Vivien, Xarita și Nills.

Regulile casei

Pentru protejarea pisicilor și pentru o experiență plăcută pentru toți vizitatorii, fiecare masă din cafenea va avea afișate regulile care trebuie respectate de clienți:

1. Nu hrăni pisicile

Au un meniu special ales pentru sănătatea lor. Chiar dacă par curioase, nu le oferi mâncare sau băuturi.

2. Lasă pisica să vină la tine

Dacă o pisică vrea atenție, va veni singură. Nu o urmări și nu o forța să stea lângă tine.

3. Nu lua pisica în brațe fără acordul ei

Unele adoră apropierea, altele preferă spațiul lor. Dacă nu pare confortabilă, nu o ridica.

4. Nu trezi pisicile

Somnul este foarte important pentru ele. Dacă o pisică doarme, las-o să se odihnească.

5. Mângâieri blânde, fără gesturi bruște

Mângâie pisica ușor, pe cap, gât sau spate. Evită coada, lăbuțele, mustățile și burtica.

6. Vorbim încet și ne mișcăm calm

Pisicile se simt bine într-un spațiu liniștit. Evită țipetele, alergatul, bătutul în geamuri și zgomotele bruște.

7. Fără jucării sau obiecte personale

Dacă vrei să te joci cu ele, întreabă personalul. Sunt folosite doar jucării sigure, pe care pisicile le cunosc.

8. Respectă zonele lor de retragere

Dacă o pisică intră într-un culcuș, pe un raft sau într-un spațiu marcat ca privat, las-o în pace.

9. Copiii trebuie supravegheați

Cei mici sunt bineveniți, însă trebuie ajutați să interacționeze calm și blând cu animalele.

10. Atenție la uși

Nu lăsa ușile deschise și fii atent când intri sau ieși, pentru siguranța pisicilor.

11. Spală-te sau dezinfectează-te pe mâini

Pentru igiena tuturor, este recomandată curățarea mâinilor înainte și după interacțiunea cu pisicile.

12. Dacă pisica pleacă, îi respectăm alegerea

Atunci când o pisică decide să se retragă, nu încerca să o oprești sau să o chemi înapoi.

13. Anunță personalul dacă observi ceva neobișnuit

Dacă o pisică pare speriată, obosită, se ascunde excesiv sau apare o situație neplăcută, informează imediat personalul.

Pentru siguranța și confortul animalelor, locația este monitorizată permanent cu camere de supraveghere, iar angajații sunt atenți în permanență la nevoile și starea de bine a pisicilor.

Cât costă un espresso sau un cappuccino și ce mai găsesc clienții în meniu

Pe lângă experiența oferită de compania pisicilor, vizitatorii vor avea la dispoziție un meniu variat care include cafea de specialitate, cocktailuri, limonade, vin și bere, răcoritoare, deserturi și gustări „de ronțăit”.

Printre produsele disponibile se numără:

Espresso scurt – 10 lei;

Espresso lung – 12 lei;

Cortado – 13 lei;

Cappuccino – 15 lei;

Flat White – 17 lei;

Latte Macchiato – 20 lei;

Iced Latte – 22 lei;

Iced Coon Latte – 25 lei;

Affogato – 25 lei.

Meniul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al cafenelei.

Program și rezervări

MaineCoon Café va funcționa de luni până joi între orele 12:00 și 22:00, vinerea și sâmbăta între 12:00 și 00:00, iar duminica între 12:00 și 22:00.

Site-ul oficial este deja disponibil, iar vizitatorii pot consulta meniul și își pot face rezervări direct online.

De asemenea, cafeneaua va putea fi urmărită și pe conturile dedicate de pe rețelele sociale, unde vor fi publicate constant informații despre pisici, program și evenimentele organizate.