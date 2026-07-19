Romeo a devenit cel mai bătrân şoim dunărean. A atins recordul de 32 de ani și locuiește acum în sectorul "Casa Albă"

Romeo a devenit cel mai bătrân şoim dunărean. FOTO reenbalkans-wrbc.org

Romeo, un şoim dunărean (şoim sacru) care trăieşte la Centrul de Salvare a Vieţii Sălbatice "Balcanii Verzi" din Stara Zagora (sud-centrul Bulgariei), a devenit primul exemplar al acestei specii a cărui vârstă a fost documentată ştiinţific şi care a atins 32 de ani, a declarat miercuri pentru BTA directorul operaţional al centrului, dr. Rusko Petrov.



Eclozat în mai 1993 la Grădina Zoologică Naţională din Bojnice, Slovacia, Romeo se află acum în al 33-lea an de viaţă, iar evidenţele ştiinţifice indică faptul că aceasta reprezintă un record de longevitate pentru şoimul dunărean european. Specia trăieşte în mod obişnuit aproximativ 25 de ani, iar exemplarele care ating 26-27 de ani sunt considerate extrem de rare, a precizat Petrov, scrie Agerpres.



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El a subliniat că, deşi şoimul dunărean a dispărut ca specie cuibăritoare din Bulgaria în urmă cu mai bine de 20 de ani, Romeo a avut un rol esenţial în refacerea populaţiei, contribuind la apariţia a peste 60 de pui, dintre care mai mult de 20 au fost eliberaţi cu succes în natură.

Acum retras din activitate, Romeo trăieşte în sectorul "Casa Albă" al centrului de salvare, destinat animalelor vârstnice, unde beneficiază de îngrijire specializată.



Unul dintre puii lui Romeo a devenit, în 2018, primul şoim dunărean care s-a reprodus în Bulgaria, contribuind la refacerea speciei. În prezent, în ţară mai există trei perechi reproducătoare. Petrov a avertizat că otrăvirea şi împuşcarea ilegală rămân cele mai mari ameninţări pentru această specie, adăugând că unii crescători de porumbei îşi otrăvesc intenţionat păsările, ceea ce duce la moartea şoimilor şi a altor păsări răpitoare care le capturează.



El a precizat că, dintre cei 187 de şoimi dunăreni eliberaţi în Bulgaria, aproximativ 60% s-au pierdut ca urmare a activităţilor umane, evidenţiind dificultăţile continue cu care se confruntă eforturile de refacere a populaţiei acestei specii.

