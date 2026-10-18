Unde poți vedea cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ

Jonathan, țestoasa uriașă de Aldabra, care are 194 de ani şi Wisdom, cea mai bătrână pasăre sălbatică cunoscută din lume Sursa colaj foto: Getty Images & fws.gov

Cine are nevoie de ceva nou și îmbunătățit, când se poate bucura de ceva vechi și perfect? Turiştii aflaţi în căutare de aventură ar putea lua în considerare o vizită la 10 "ambasadori" vii ai trecutului, printre care se numără Wisdom, cea mai bătrână pasăre sălbatică din lume, care a parcurs milioane de kilometri în zbor, ţestoasa Jonathan, care are aproape circa 194 de ani, un trandafir care a supraviețuit unui bombardament aerian, un copac asociat cu Buddha, Yareta, una dintre cele mai rezistente și fascinante plante de pe planetă, şi bureţi uriaşi în Antarctica, relatează CNN.

Wisdom, cea mai bătrână pasăre sălbatică din lume

Wisdom este cea mai bătrână pasăre sălbatică din lume şi aparţine speciei de albatros Laysan (Phoebastria immutabilis). Potrivit specialiştilor, aceasta are aproximativ 75 de ani şi în fiecare toamnă revine în Atolul Midway din Oceanul Pacific, locul în care îşi petrece iarna.

De când a fost inelată, în 1956, această femelă albatros Laysan a parcurs în zbor peste 4,8 milioane de kilometri – o distanță de șase ori mai mare decât cea până la Lună și înapoi.

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Între migrațiile oceanice, Wisdom se întoarce toamna în Refugiul Național pentru Faună Sălbatică Atolul Midway pentru a-și crește puii. Ea a supraviețuit unui tsunami și a crescut cel puțin 30 de pui de-a lungul vieții sale.

Cu perseverență și cu permisele necesare, vizitatorii pot încerca să o zărească pe Wisdom și pe celelalte exemplare din specia Phoebastria immutabilis în paradisul lor din Pacific. Atolul Midway este situat în extremitatea nordică îndepărtată a arhipelagului Hawaii.

Ţestoasa Jonathan, cel mai bătrân animal terestru cunoscut din lume

Jonathan, cel mai iubit locuitor din Sfânta Elena, o insulă minusculă din Atlanticul de Sud, s-a născut în jurul anului 1832, cu cinci ani înainte de încoronarea Reginei Victoria. De atunci, broasca țestoasă uriașă a supraviețuit mandatelor a aproape 40 de președinți americani.

El nu l-a întâlnit niciodată pe celălalt locuitor celebru al insulei, Napoleon, întrucât împăratul francez a murit în exil acolo, în 1821. Acest blând gigant din rândul reptilelor provine din Seychelles, Oceanul Indian, dar a fost mutat în Atlantic în 1882, fiind oferit în dar viitorului guvernator al insulei Sfânta Elena.

Un trandafir care înflorește de aproximativ 1.200 de ani

Cunoscut sub numele de "Trandafirul de o mie de ani", arbustul uriaş din Germania ar fi fost plantat, se crede, de regele Ludovic cel Pios în anul 815, au mai notat jurnaliştii de la CNN.

Tufa de trandafir creşte lângă o catedrală catolică dedicată Sfintei Maria, în Hildesheim, un frumos oraș medieval cunoscut pentru bisericile sale străvechi.

Trandafirul milenar a supraviețuit bombardamentelor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care au distrus o mare parte din edificiu. După restaurarea bisericii, arbustul a continuat să crească, ajungând la peste nouă metri înălțime. Perioada optimă pentru a-i admira florile roz este sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie.

Arborele sacru asociat cu Buddha, plantat în urmă cu aproximativ 2.300 de ani

Smochinul sub care Siddhartha Gautama a atins iluminarea în India a dispărut de mult, însă un butaș din acesta, dus în Sri Lanka de un adept regal în jurul anului 250 î.Hr., cu o marjă de eroare de câteva decenii, a crescut și a devenit unul dintre cei mai venerați copaci din lumea budistă. Totodată, acesta este cel mai vechi arbore cunoscut a cărui plantare este consemnată în istorie.

Arborele sacru asociat cu Buddha se află la Templul Jaya Sri Maha Bodhi din Anuradhapura, Sri Lanka. În prezent, pelerini şi turişti aduc un omagiu acestui copac în special în zilele cu lună plină

Cel mai bătrân măslin din lume care încă produce fructe

Într-un sat liniștit de pe renumita insulă Creta, un măslin mai vechi decât multe imperii continuă să aibă frunze noi și mici fructe verzi. Măslinul din Vouves, așa cum îl numesc localnicii, a văzut trecând pe lângă el caravane, nave de război și, mai nou, mașini închiriate şi milioane de turişti care au venit să îl admire.

Oamenii de știință estimează că acest arbore din Ano Vouves are între 2.000 și 4.000 de ani, iar unele autorități locale extind această estimare până la 5.000 de ani. Un lucru este însă cert pentru cei mai mulţi experți: este unul dintre cei mai vechi măslini productivi din lume, care încă rodește și atrage aproximativ 20.000 de vizitatori pe an în acest colț de deal din vestul Cretei, una dintre insulele celebre din Grecia.

Măslinul din Vouves aparține aceleiași specii care se găsește astăzi în sticlele de ulei din supermarketuri, respectiv Olea europaea – cea mai cunoscută specie din genul Olea, fiind emblematică pentru regiunea mediteraneană. Trunchiul său este gros, răsucit și plin de scobituri, însă coroana rămâne verde, iar arborele continuă să înflorească și să rodească aproape în fiecare an, oferind recolte modeste, dar constante.

Datorită vârstei și frumuseții sale, Regiunea Creta a declarat acest arbore monument al patrimoniului natural în 1997, oferindu-i protecție oficială. Autoritățile locale spun că cel puțin alți zece măslini antici din zonă se încadrează în categoria "monumentali", însă cel din Vouves este vedeta plantației.

Plantă sălbatică, aproximativ 3.000 de ani

Yareta sau llareta, formațiuni de un verde strălucitor, care seamănă cu niște bolovani acoperiți de mușchi, sunt, de fapt, plante arbustive cu flori, perfect adaptate pentru a rezista condițiilor de la altitudini mari din Munții Anzi, în Peru, Bolivia, nordul statului Chile și vestul Argentinei.

Yareta este una dintre cele mai rezistente și fascinante plante de pe planetă, având caracteristici unice. Sursa foto: Getty Images

Adaptată la temperaturi scăzute, secetă și vânturi puternice, aceasta poate crește cu aproximativ un metru într-un secol. Cele mai mari exemplare sunt estimate la circa 3.000 de ani. Folosită în trecut drept combustibil, planta este astăzi protejată în mai multe regiuni, fiind amenințată de exploatarea excesivă.

Methuselah, pinul de aproape 5.000 de ani

În Munții Albi din California, Statele Unite, se află Methuselah, un pin din specia Pinus longaeva, estimat la aproximativ 5.000 de ani. Acesta este considerat unul dintre cele mai vechi organisme individuale, nec lonale, cunoscute de pe Pământ.

Locația exactă a arborelui este păstrată secretă pentru a-l proteja, însă turiștii pot explora traseele din pădurea Ancient Bristlecone Pine, unde cresc și alți pini foarte bătrâni. Unii dintre aceștia sunt mai vechi decât piramidele egiptene.

Bureții din Antarctica, organisme care pot avea 15.000 de ani

În apele reci din apropierea strâmtorii McMurdo, în Antarctica, trăiesc bureți marini gigantici din specia Anoxycalyx joubini. Aceștia pot atinge aproximativ doi metri înălțime, iar vârsta unor exemplare este estimată la circa 15.000 de ani.

Creșterea lor extrem de lentă face dificilă stabilirea vârstei exacte. Organismele trăiesc la adâncimi de aproximativ 15 - 150 de metri și oferă adăpost unor mici crustacee și altor viețuitoare marine. Explorarea acestui habitat este posibilă în principal pentru scafandrii experimentați, cu echipamente speciale pentru condiții extreme.

Pando, pădurea formată dintr-un singur organism

În statul american Utah se găsește Pando, o colonie de plopi tremurători care cuprinde aproape 50.000 de tulpini. Deși pare o pădure obișnuită, exemplarele sunt identice genetic și împart același sistem de rădăcini, fiind considerate un singur organism clonal.

Vârsta coloniei este estimată la aproximativ 80.000 de ani, iar suprafața ocupată depășește 40 de hectare. Pando poate fi vizitat în zona pădurii naționale Fishlake, unde turiștii au ocazia să observe unul dintre cele mai impresionante exemple de longevitate din lumea vegetală.

Pajiștea marină de 200.000 de ani din Marea Mediterană

O vastă pajiște de iarbă de mare, care se întinde pe o lungime de aproximativ 16 kilometri în apropierea Spaniei, este considerată de geneticieni cel mai vechi organism individual cunoscut de pe Pământ.



Posidonia oceanica, cunoscută sub numele de "iarba lui Neptun", este o specie endemică în Marea Mediterană. Însă o porțiune din apropierea insulei Formentera, care se clonează singură, la fel ca Pando, se remarcă prin vechimea sa, estimată la 200.000 de ani.

Vizitatorii pot explora zona prin scufundări sau snorkeling, descoperind un ecosistem marin remarcabil. Insula Formentera oferă, de asemenea, peisaje spectaculoase, faruri și peșteri, fiind o alternativă mai liniștită la insula vecină Ibiza.