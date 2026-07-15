Cel mai bătrân măslin din lume încă rodește, după trei milenii, pe o insulă din Grecia: Atrage mii de turiști anual, inclusiv români

3 minute de citit Publicat la 17:30 15 Iul 2026 Modificat la 17:30 15 Iul 2026

Măslinul din Vouves e considerat cel mai vechi din lume, care încă produce măsline. Sursa foto: Getty Images

Cel mai vechi măslin din lume se află în satul Ano Vouves, din regiunea Kissamos, în Chania, insula Creta, Grecia. Comunitatea științifică internațională a stabilit că arborele are aproximativ 3.000 de ani, potrivit Greek Reporter.

Străvechiul măslin din Vouves are un trunchi cu o circumferință de 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri. Arborele aparține soiului local de măslin tsounati și a fost altoit, la o înălțime de aproximativ trei metri, pe un măslin sălbatic.

Datorită altoirii, trunchiul său a căpătat, în mod natural, o formă spectaculoasă, care amintește de o sculptură.

În 1990, în urma unei decizii unanime a autorităților din prefectura Chania, măslinul din Vouves a fost declarat Monument al Naturii, datorită importanței sale excepționale și statutului de cel mai vechi arbore de acest fel din lume.

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Cel mai bătrân măslin din lume încă produce măsline de înaltă calitate

Fructele acestui măslin străvechi sunt folosite pentru obținerea unui ulei de măsline considerat printre cele mai bune din lume, motiv pentru care zona este privită drept unul dintre leagănele cultivării măslinului în Creta.

Trunchiul copacului este în prezent gol pe dinăuntru, deoarece lemnul din interior (duramenul) a dispărut în timp. Arborele continuă însă să își regenereze lemnul spre exterior, în timp ce partea centrală se descompune treptat.

Tocmai această capacitate continuă de regenerare a făcut ca măslinul să fie considerat încă din Antichitate un simbol al nemuririi.

În fiecare vară, mii de turiști vin să admire impresionantul arbore și să-i afle povestea. Cei mai mulți sunt impresionați atât de dimensiunile uriașe ale trunchiului, cât și de faptul că măslinul a rămas viu și roditor timp de trei milenii.

Întreaga zonă în care se află arborele, inclusiv dealul pe care sunt așezate mai multe sate, este acoperită de mii de măslini, iar localnicii sunt convinși că aici se produce unul dintre cele mai bune uleiuri de măsline din lume.

De ce este măslinul atât de important în Grecia

Măslinul este asociat cu Grecia de mii de ani.

El simbolizează pacea, prosperitatea, speranța renașterii și o viață îmbelșugată. Peisajul mediteranean al Greciei este dominat de acești arbori, iar de-a lungul secolelor grecii au avut o legătură strânsă cu această plantă.

Pentru grecii din Antichitate, măslinul era unul dintre cei mai respectați arbori cu valoare mitologică, alături de stejar.

Respectul și admirația pe care grecii le-au purtat măslinului au traversat toate epocile și s-au păstrat până în prezent.

Uleiul de măsline grecesc

Uleiul de măsline grecesc – pe care Homer îl numea „aur lichid” – face parte din istoria Greciei încă din Antichitate și reprezintă un element esențial al alimentației tradiționale grecești.

Vechii greci foloseau uleiul de măsline nu doar în alimentație, ci și pentru menținerea sănătății și prelungirea vieții. Totodată, acesta era utilizat ca produs cosmetic pentru îngrijirea pielii și a părului.

În prezent, uleiul de măsline produs în Grecia este considerat de mulți specialiști drept unul dintre cele mai bune din lume.

O cultură veche de peste 6.000 de ani

Istoria cultivării măslinului datează din cele mai vechi timpuri. În lucrarea „Origine des plantes cultivées”, botanistul Augustin Pyrame de Candolle susține că oamenii au început să cultive măslinul în jurul anului 4000 î.Hr., iar originea sa se află pe țărmurile Asiei Mici.

Astăzi există aproximativ 800 de milioane de măslini la nivel mondial, iar aproximativ 95% dintre aceștia cresc în bazinul Mării Mediterane, regiune care oferă cele mai bune condiții de sol și climă pentru cultivarea acestei specii.

Măslinul este cultivat pe scară largă în întreaga Grecie. Plantațiile ocupă aproximativ 15% din suprafața agricolă cultivată a țării și reprezintă aproape 75% din totalul culturilor de arbori fructiferi din Grecia.