Alain Delon își prevestește moartea: „Voi părăsi lumea fără regrete”

Foto: Facebook/TIFF

Actorul francez Alain Delon a declarat, într-un interviu acordat revistei Paris Match, la împlinirea a 60 de ani de carieră, că va „părăsi această lume fără regrete”, transmite AFP.

Publicaţia franceză Paris Match a scos pe piaţă, joi, o ediţie a sa specială, consacrată celor 60 de ani de carieră ai veteranului actor.

„Viaţa nu îmi mai oferă mare lucru. Am cunoscut tot, am văzut tot. Dar, mai ales, urăsc această epocă, mă face să vomit”, a explicat actorul în vârstă de 82 de ani, la finalul interviului acordat vedetei TV Valérie Trierweiler, publicat sub titlul „Eu, Delon: interviul vieţii sale”.

„Există aceşti oameni pe care îi urăsc. Totul este fals, toată este falsă. Nu mai există respect, nu se mai respectă cuvântul dat. Contează doar banii. Auzi vorbindu-se despre crime pe tot parcursul zilei. Ştiu că voi părăsi această lume fără regrete”, a declarat Alain Delon, care a vorbit în acest interviu despre cariera sa, relaţiile dificile cu familia, femeile pe care le-a iubit şi prietenii pe care i-a pierdut.