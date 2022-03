Cele mai bune 34 idei de afaceri mici pentru 2022-2023 (P)

1. Asistent virtual

Asistentii virtuali pot oferi o gama larga de servicii online cum ar fi de exemplu suport administrativ, suport pentru clienți, organizarea și comunicarea prin email, programare intalniri, facebook ads, programarea retelelor de socializare, evidenta contabila sau diferite alte taskuri de care este nevoie. Poți găsi joburi de asistent virtual pe websiteuri din strainatate ca Upwork sau People per Hour sau poți sa iti faci webiste-ul tău. Noi te sfatuim sa incepi intai prin a posta anunturi pe site-uri de freelenceri ca și cele amintite mai sus.

2. Scrie un Blog

Statisticile recente arata ca bloggingul este o sursa viabila de venit. Care nu necesita o investitie initiala! Daca te hotarasti poti incepe de a doua zi. Articole despre calatorii, film, stil de viata, afaceri, finante, bucatarie si retete sunt doar cateva care pot aduce un venit considerabil. Cum sa incepi un blog? Este mai simplu decat ti-ai imagina. Nici macar nu e nevoie sa iti cumperi domeniu sau gazduire. Poti incepe sa scrii direct pe platforma WordPress.com, gratuit. Cum faci bani din asta? Pai prin Google Addsense de exemplu – Google afiseaza reclame pe blogul tau si te plateste in functie de cate persoane dau click.

3. Affiliate Marketer

Programele afiliate iti ofera posibilitatea sa castigi bani prin directionarea potentialilor clienti spre website-urile respective. Tot ce trebuie sa faci este sa te inscrii in aceste programe si apoi sa share-uiesti linkurile pe blogul tau, canalele social media (cum ar fi

Facebook) sau pe website-ul tau daca dispui de asa ceva.

4. Deschide un canal pe Youtube

Postarea de videouri devine din ce in ce mai populara: de la Instagram si pana la Snapchat stories si Facebook Live Video. Un vlog iti poate aduce profit din vanzarile de produse sau promovarea unui anumit website.

5. Freelancer

Oferirea de servicii ca si freelancer poate sa includa webdesign, optimizare SEO, traducere texte, editare, etc.

6. Autor e-Book-uri

Poti scrie despre orice te pasioneaza iar apoi sa vinzi online. Unele platforme iti ofera posibilitatea sa publici e-bookul gratuit pe platforma lor, cerand apoi un comision din vanzari, deci nu ai nevoie de investitie initiala.

7. Traducător

Pentru cei care cunosc cel putin o limba straina exista varianta de a lucra de acasa. Se poate demara fara bani prin plasarea unor anunturi. O idee de afaceri binevenita pe timp de criza.

8. Magazin online

O idee de afaceri aflata pe o curba ascendenta (datorita cresterii cererii) este cea din zona comertului online.

9. Coaching & Consultanţă

O afacere usor de gestionat de la distanta si necesita pregatire profesionala pe o nisa solicitata de catre piata, dar si de interes pentru tine. Campaniile de promovare se desfasoara online, iar grupul tinta poate fi atins usor. Domenii pe care te poti axa sunt business, relationship, dezvoltare personala, sport, management, etc.



10. Meditaţii online

O idee de afacere ce poate fi pe interesul tuturor, important sa identifici domeniul de activitate (matematica, limbi straine, fizica, etc.). Exista multe platforme care intrunesc specialisti care ofera meditatii pe diverse domenii, astfel te ajuta sa ajungi la usor la persoanele interesate de meditatii online. Programul este stabilit in functie de disponibilitatea ta, astfel poti sa combini aceasta afacere, cu un job full-time.

11. Web Design

O afacere care necesita cunostinte, dar care este foarte profitabila, exista o cerere sportita pe piata pentru astfel de produse.



12. Nutriţionist personal

Daca ai cunostinte in domeniu poti oferi consultanta pentru persoanele interesate de un stil de viata sanatos. Sa oferi sfaturi cum sa mananci sanatos, sa pierzi din greutate sau pur si simplu sa iti mentii organismul intr-o stare buna.

13. Afacere pe Etsy

O afacere care nu necesita multe resurse materiale pentru a incepe, fiind o piata mare de desfacere, poti sa revinzi unele produse sau chiar sa creezi produse de la zero hand-made si sa le vinzi pe Etsy.

14. Vânzare de fotografii online

Chiar daca nu esti fotograf profesionist poti face bani din fotografiile pe care le faci si le vinzi online.Va puteti face cont pe GettyImages sau Flickr , sau sa va creati un website personal pe care sa vindeti aceste fotografii.

15. Vinzi pe Ebay sau Amazon

Pentru acest rol nu este necesara experienta, insa trebuie neaparat sa fiti un “problem solver” daca nu aveti experienta in vanzari. Amazon ofera materiale instructive despre cum sa reusiti in acest domeniu, dar de asemenea regasiti pe internet diverse articole/bloguri ale vanzatorilor cu experienta cu ajutorul carora va puteati familiariza cu domeniul.

16. Consultant Social Media

Twitter, Facebook sau Google ofera cursuri gratuite cu certificare pentru consultanti social media. Asadar pregatirea pentru o astfel de cariera este gratuita , iar domeniul are un potential de crestere ridicat.

17. Hotel de Câini şi Pisici

In cazul in care iti plac animalele de companie si ai deja un spatiu pentru o astfel de afacere, atunci poti deschide un hotel de caini si pisici. O noapte de cazare in general este undeva la 100 lei, asadar gandeste-te ce venituri poti avea cu efort minim daca ai avea in grija doar 4 animale /zi .

18. Stand de Ingheţată/popcorn/vată pe bâţ

Cine nu iubeste inghetata, popcornul sau vata pe bat? Organizatorii de evenimente cauta tot timpul diversitate si cntracteaza astfel de colaboratori care gentioneaza standuri de inghetata / vata pe bat sau popcorn. Tot ce trebuie sa faci petru a pune in aplicare aceasta idee de afacere este sa iti construiesti standul - poate fi facut din materiale reciclabile, cum ar fi paleti, sau butoaie, pentru a nu presupune un cost ridicat.

19. Dropshipping

In primul rand ce este dropshipping? Este o idee simpla de afaceri care preupune un furnizor extern care livreaza produse/marfa in numele tau catre clientii tai. Este una dintre cele mai simple afaceri pe care le poti incepe, pentru ca nu presupune costuri mari de demarare. Poti include produse ale furnizorului in magazinlul tau online, pe o anumita nisa, de exemplu produse pentru yoga, crescandu-ti baza de clienti pe nisa respectiva. Modelul de dropshipping este dupa cum urmeaza:clientul comanda din magazinul tau online , tu forwardezi comanda furnizorului tau, furnizorul ii livreaza clientului (in numele tau), tu ramai cu diferenta intre suma pe care o plateste clientul si suma pe care o platesti furnizorului tau. Desi o astfel de afacere este una cu investitie mica trebuie ottusi sa tii cont ca tu esti responsabil pentru clientii tai si pentru intarzierile furnizorului. De asemenea customer service si construirea relatiei cu clientii este foarte importanta intr-o astfel de afacere.

20. Consultant Fonduri Europene

Ti se pare un domeniu dificil? Nu e chiar asa. Iti dau un sfat : participa la unul sau doua cursuri, un exemplu de curs gasesti la linkul de aici: curs fonduri europene . Exista programe de finantare simple care nu presupun nici macar scrierea unui plan de afaceri, deci poti incepe de la 0 depunand cereri de finantare pe aceste apeluri. Apoi poti trece la scriere de proiecte pe programe de complexitate medie, cum ar fi celel de startup Startup Nation sau PNDR 6.2, pentur ca apoi sa reusesti sa faci si proiecte mai complexe.

21. Creează rochii la comandă

Daca ai o masina de cusut si te pasioneaza croitoria, incepe o afacere in acest domeniu. Mergi pe o nisa, de exemplu rochitele de botez la comanda sunt afacere profitabila. Marimile copilului se trimit telefonic/online, iar rochita se livreaza prin curier. Ai nevoie doar de o masina de cusut, pasiune si eventual un website.

22. Lansează-ţi propria carte

O carte este pana la urma un produs care acopera o anumita nevoie de pe piata, poate fi o carte de bucate, benzi desenate, carte de copii, sau orice alt tip de carte.

23. Oferă cursuri online

In SUA a aparut deja de cativa ani conceptul de atrnasforma un hobby intr-un curs, acest lucru se refera la orice crezi a stii sa faci, chiar daca nu esti specialist in aceasta, totusi ii poti invata pe altii atata timp cat esti putin mai avansat decat ei sau cand ai trecut printr-o anumita experienta inainte de cursantii tai. In mod uzual ne bazam si pe cunostiintele si experientele celor din jur, chiar daca au invatat recent ceva ce ne dorim sa invatam si noi, atunci ei sunt cei mai potrivit sa ne invete pentru ca ne pot impartasi problemele de care s-au lovit.

24. Vinde produse făcute manual

De la bijuterii, cani personalizate si pana la lumanari parfumate facute manual, aceasta idee de afacere iti ofera un control ridicat asupra businessului. Spre deosebire de celelalte idei de afaceri, pentru aceasta va trebui sa te asiguri ca ai stocurile necesare, sau poti incepe si fara stocuri, cu produse facute pe comanda.

25. Organizator de evenimente online

Da, este o cariera care a aparut mai nou, dar in ultimii doi ani a existat o crestere exponentiala a evenimentelor organizate online (multe dintre evenimente au trecut din mediul fizic in mediul online si din cauza COVID-19). Mediul online ofera posibilitati nelimitate pentru organizare de evenimente.

26. Expert Design Interior

Daca esti pasionat de planificarea si amenajarea unei locuinte, poti sa te orientezi spre acest domeniu. Resurse principale de care ai nevoie: laptop, un site complet pentru promovarea serviciilor, conturi de social media, un profil complet cu datele tale de contact, materiale necesare pentru realizarea unui portofoliu.

27. Agenţie de Turism

Daca esti pasionat de excursii si calatorii, atunci te poti orienta spre o agentie de turism. Pentru inceput nu e nevoie de un buget ridicat pentru inceperea afacerii, insa un laptop si un site de prezentare sunt necesare.

28. Servicii de copywriting sau content writing

Poti incepe sa creezi continut pentru diverse companii (content writing) sau sa oferi direct servicii de copywriting (research + content writing + SEO). Resurse principale de care ai nevoie: laptop, un site de prezentare, conturi de social media.

29. Specialist in SEO

SEO (Search Engine Optimization) este un proces prin care incerci sa imbunatatesti pozitia unui site in rezultatele motoarelor de cautare pentru anumite cuvinte sau expresii cheie.

30. Specialist în Investiţii

Daca iti place sa urmaresti evolutia anumitor piete si ss descoperi sectoare profitabile, poti face acest lucru si pentru alti oameni. Resurse principale de care ai nevoie: laptop, un site de prezentare, un portofoliu, conturi de social media, un anunt pe care sa il postezi.

31. Cursuri de gătit

Daca esti pasionat de domeniul culinar, atunci aceasta idee de afacere este pentru tine. Nu ai nevoie de resurse mari pentru o astfel de afacere, poti sa filmezi/pozezi tutoriale de gatit cu ajutorul unui telefon performant. Iti creezi un website sau poti sa activize direct pe retelele de socializare precum Instagram, Facebook, TikTok, Youtube.

Mai multe idei de afaceri online sau offline, pentru tineri sau antreprenori, pentru femei, la oras sau la tara gasiti aici: Idei de Afaceri Majoritatea sunt sau cu investitie nica sau fara investitie, sau cu fonduri europene.

32. Oferă training pentru utilizarea laptopului şi a telefoanelor smart

Este o afacere tintita spre persoanele care nu stiu sa foloseasca un laptop sau un smartphone. Poti sa faci un curs online sau sa prezinti training-uri online pentru utilizarea corecta si sigura a dispozitivelor. Ai nevoie de multa rabdare, iar clientii nu vor inceta sa apara.

33. Creează planuri de afaceri

Este o nisa foarte profitabila pentru persoanele care sunt interesate de business. Pentru a incepe o astfel de afacere, nu sunt necesare foarte multe baze materiale. Daca ai cunostinte de business si economice, pot cu incredere sa practici o astfel de afacere.

34. Creează cărţi pentru copii

Este o afacere pentru persoanele pasionate de povesti si ilustratii pentru copii. Poti sa scrii povesti pentru copii, si daca ai abilitati de ilustratie poti sa incepi sa creezi carti de povesti pentru copii.