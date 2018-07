Eroul Zilei. Dan Răican, model de atitudine civică

Foto: Captură Antena 3

Un bărbat din Deva şi-a predat permisul de conducere la poliţie, după 30 de ani în care a condus fără să primească vreo amendă. Dan Răican a suferit o intervenţie chirurgicală pe creier, la sfârşitul lunii aprilie, motiv pentru care a decis să îşi predea permisul de conducere. Drept urmare, el a mers la Serviciul Rutier, acolo unde poliţiştii au fost uimiţi de gestul bărbatului şi au decis să îl premieze, astfel de gesturi fiind extrem de rare.

''A fost foarte dificil să iau această decizie, deoarece înainte de a mă opera pe creier, una din dorinţele mele era să conduc în continuare. Mi-am dat seama că nu mai am reflexele necesare şi atunci am renunţat de bunăvoie la permisul de conducere. A fost o decizie personală (...) Am condus de la 18 ani, mai exact 30 de ani. Nu am avut niciodată amenzi sau reguli încălcate. Am condus foarte prudent şi foarte exact. Poliţia a fost foarte surprinsă de gestul meu şi atunci au luat decizia de a face o conferinţă de presă şi să îmi acorde o diplomă, dar şi o medalie'', a spus domnul Dan Răican.