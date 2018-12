Hillary Clinton i-a scris unei fetițe care a candidat pentru președinția clasei și a pierdut. Ce i-a transmis

Hillary Clinton i-a scris unei fetițe de 8 ani, Martha, care a pierdut alegerile pentru președinția clasei, că știe "prea bine că nu este ușor să candidezi pentru un rol pe care doar băieții îl urmăresc".

„Deși știu că ai fost dezamăgită de faptul că nu ai câștigat postul de președinte, sunt atât de mândră de tine pentru că ai decis să încerci. După cum știu prea bine, nu este ușor atunci când încerci să candidezi pentru un rol dedicat băiețiilor.” a scris Hillary în scrisoarea adrestă fetiței.

Oh nothing, just crying reading this letter Hillary Clinton sent to a third grader who lost her bid for class president, to a boy, by one vote. pic.twitter.com/My3RugIMLK