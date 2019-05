”Îmi iubesc prietena, suntem împreună de 5 luni, dar o traumă din copilăria ei ne afectează relația. Mi-a mărturisit tot ce a pățit atunci și nu mai pot trăi cu asta”

Un bărbat cere sfatul Pamelei, expertă în relații sexuale pentru The Guardian: „Sunt împreună cu iubita mea de cinci luni și o iubesc enorm. Am întâlnit-o la locul de muncă al unui prieten și i-am cerut să ne facă cunoștință, În schimb, el s-a dat la ea și au fost împreună trei luni. El a fost primul ei prieten și și-a pierdut virginitatea cu el. După ce s-au despărțit am început să ieșim împreună și am devenit un cuplu. Problema este că mi-a spus că fostul ei prieten este foarte bine dotat din punct de vedere sexual și nu pot trece peste asta. De asemeanea, ea mi-a mărturist că în copilărie a fost violată de persoana care avea grijă de ea. Sunt prima persoană căreia i-a spus. Mi-o imaginez permanent făcând sex cu altcineva sau fiind violată. Nu mai pot trăi cu asta. Trecutul ei sexual este prea mult pentru mine.”

Pamela răspunde: „Nu numai persoana care a fost molestată suferă, ci și persoanele apropiate ei. Această traumă „second-hand” sigur te-a afectat puternic, deci ar trebui să căutați ajutor profesional împreună. Este foarte important și să înțelegi că o traumă în copilărie poate afecta relațiile adule a unuei persoane. Iubita ta este foarte probabil confuză în legătură cu relațiile sănătoase și poate căuta fără să își dea seama modalități de a te împinge de lângă ea. De exemplu povestea legată de fostul ei prieten poate fi falsă, și ar fi putut fi creată pentru a te răni dar nu într-un mod conștient. Știu că nu este ușor dar trebuie să înțelegi că îi este greu să fie într-o relație adultă, din cauza traumei din copilărie. Această situație trebuie discutată pentru că nu se ca îmbunătăți singură. E nevoie de timp, curaj și multă muncă împreună.”

Sursă: The Guardian