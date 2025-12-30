MAE a emis o atenționare de călătorie în Marea Britanie. Urmează perturbări majore de trafic la Tunelul Canalului Mânecii

LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marți, o atenționare de călătorie în Marea Britanie, deoarece vor urma perturbări majore de trafic la Tunelul Canalului Mânecii - Eurotunnel (Channel Tunnel). Astfel, MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit că serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, relatează Agerpres.

După anularea acestor curse, LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.



Astfel, MAE recomandă cetăţenilor români interesaţi să verifice în timp real situaţia pe site-ul Web oficial al Eurostar și LeShuttle și să urmeze instrucţiunile personalului din staţiile de tren şi autogări. Site-urile care pot fi accesate sunt:

De asemenea, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra numerele de telefon:

+44276027328;

+442076029833;

+442076036694;

+442076025193;

+442076030572;

+442076022065;

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.



De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra: +44 7738716335.



MAE recomandă și consultarea paginilor de Internet: