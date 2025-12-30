"Ameninţarea rusă este foarte aproape de România", avertizează premierul olandez, după vizita la Câmpia Turzii

"Cu Ucraina la ușa sa, amenințarea rusească este foarte aproape de casă – la propriu". Foto: Profimedia Images

Premierul olandez Dick Schoof a avertizat, marți, în urma vizitei pe care a făcut-o la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii că ameninţarea rusă este foarte aproape de România. În acest context, el a subliniat că țara noastră este un aliat important al NATO.

"Cu Ucraina la ușa sa, amenințarea rusească este foarte aproape de casă – la propriu. De aceea este atât de important ca personalul militar olandez și românesc să lucreze împreună aici, la Baza Aeriană Câmpia Turzii, pentru a proteja flancul estic al NATO. Fac acest lucru prin colectarea de informații cu ajutorul aeronavelor fără pilot”, a scris Dick Schoof pe X.

El a precizat că membrii forțelor armate olandeze de la Câmpia Turzii apără securitatea întregii Europe:

“În timpul vizitei mele la baza aeriană, am vorbit cu prim-ministrul Ilie Bolojan despre cooperarea stabilă și fiabilă în domeniul securității dintre țările noastre. De asemenea, m-am întâlnit cu membri ai forțelor armate olandeze. În fiecare zi (inclusiv în perioada sărbătorilor), aceștia lucrează de la această bază aeriană românească pentru a proteja securitatea Europei. În numele Olandei, le-am mulțumit pentru contribuția lor majoră la pacea și securitatea noastră”.

Romania is an important NATO ally. With Ukraine on its doorstep, the Russian threat is very close to home – literally. That’s why it’s so important that Dutch and Romanian military personnel are working together here at Câmpia Turzii Air Base to protect NATO’s eastern flank. They… pic.twitter.com/JxoJ6cNqwr — Dick Schoof (@MinPres) December 30, 2025

Premierul României, Ilie Bolojan, şi prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, au efectuat, marţi, o vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii români și olandezi dislocați în bază. Bolojan şi premierul olandez s-au întâlnit cu militarii de acolo şi chiar au mâncat la popotă, alături de soldaţi. Vizita a venit cu prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situația de securitate din regiune și cooperarea în cadrul NATO, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Alături de prim-ministrul României au participat la vizită viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruță, ministrul Apărării Naționale, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, consilierul de stat Luminița Odobescu, precum și general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, locțiitor al șefului Statului Major al Apărării", a mai transmis Guvernul României.

Amintim că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment sumbru legat de faptul că „suntem următoarea ţintă a Rusiei" și a cerut liderilor țărilor europene să își imagineze un război cu distrugeri uriașe”.

El a subliniat că „mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse” şi le-a cerut tuturor aliaţilor „să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”.