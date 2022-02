Luca, un român de 12 ani, a căștigat Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală pentru copii. Cum s-a antrenat să rezolve 160 de exerciții în 10 minute

România a fost reprezentată de 16 copii, cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani.

Aritmetica mentală este ”o metodologie recunoscută prin care copiii își dezvoltă memoria, concentrarea și gândirea logică prin calcule – inițial cu un abac (n.r. numărătoare, cunoscută și ca soroban). Cu timpul, viteza de calcul devine din ce în ce mai mare și copilul începe să înmulțească, să împartă, să adune și să scadă în minte, fără ajutorul abacului”, spun antrenorii de la SmartyKids.

Pentru a câștiga titlul de olimpic internațional la aritmetică mentală Luca Vartomolei a făcut 160 de exerciții în 10 minute. Băiatul a fost antrenat de Mirela Păduraru, terapeut ocupațional și psihopedagog.

Mama băiatului, Ana Vartolomei, a povestit pentru Ziarul de Bacău că totul a început de la emisiunea Românii au talent.

„Am văzut la Românii au talent un băiat care calcula repede. Și l-am intrebat pe Luca dacă i-ar plăcea. Fiind în pandemie, am zis să încercăm. Și am început online, după care, așa cum au permis legile, am alternat orele online cu cele fizice. Anul trecut, în iunie, a participat la prima competiție, olimpiada natională, unde a luat locul I la categoria de vârstă și modulul pe care l-a terminat. Apoi, în decembrie, a participat la o competiție online, organizată de SAMA, unde a luat argint. Acum s-a oferit oportunitatea și am reușit să mergem, cu un club din București, la Dubai, cu profesorii și copiii lor. A fost primul concurs cu participare fizică pentru Luca și s-a dovedit a fi un succes, luând cel mai mare punctaj și devenind campion”, a declarat Ana Vartolomei pentru Ziarul de Bacău.

Nomin Damdin, un antrenor de aritmetică mentală, care după ce s-a specializat în Japonia a înființat Centrul Nomin Jyuku în România, specializat în soroban și aritmetică mentală japoneză, explică care este principiul de funcționare al numărătorii japoneze.

„Sorobanul este o numărătoare japoneză, un abac cu ajutorul căruia se pot efectua, cu viteză mare, diverse calcule matematice – adunare, scădere, înmulțire, împărțire și chiar operații mai complicate. Există două metode de calcul: soroban și aritmetica mentală. Dacă metoda soroban se referă la efectuarea calculelor pe această numărătoare japoneză, aritmetica mentală presupune efectuarea calculelor fără a folosi efectiv un soroban, ci doar imaginându-se unul.

Numărătoarea rusească, pe care o știm cu toții, are toate biluțele la îndemână și tot ce trebuie să faci pentru a afla rezultatul unui calcul este să muți bilele dintr-o parte în alta. Însă numărătoarea japoneză e diferită. Sorobanul are 5 biluțe: 4 biluțe jos – numite biluțe pământești, cu valoare de 1, și o biluță sus – cerească, cu valoare de 5.

Acestea nu pot fi mutate oricum. Biluțele de pe soroban se împing după o anumită regulă. Într-adevăr, sunt tehnici total diferite. Însă, odată explicate copiilor, lucrurile devin clare și nu se fac confuzii la școală”, a explicat Nomin Damdin pentru Forbes.