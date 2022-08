Oana Lis face chetă naţională pentru soţul său aflat în scaun cu rotile: "Voi lupta până la capăt ca să îi fie bine!"

În urmă cu 6 ani, Viorel Lis se putea lăuda că încă petrece ca la 20 de ani. Mărturie stă o filmare de pe litoral, făcută publică chiar de soția sa.

Până să se întâmple tragedia care l-a pus la pat pe fostul edil al Capitalei, cei doi soți au apucat să mai petreacă un moment de neuitat la malul mării.

Oana și Viorel trăiesc de 20 de ani o poveste de dragoste care i-a unit la bine și la greu.

De aceea, momentul în care a trebuit să-și amaneteze verighetele de la nuntă a fost unul destul de greu pentru familia Lis, dar fără acest sacrificiu nu ar fi reușit să cumpere scaunul cu rotile, atât de necesar pentru fostul primar.

În continuare însă, au nevoie de ajutor financiar.

Apelul făcut de Oana Lis

Soţia lui Viorel Lis a intervenit astăzi în cadrul emisiunii News Magazine de la Antena 3, unde a vorbit cu Mihaela Bîrzilă despre cea mai grea perioadă a vieții lor.

"Problema este că dintr-odată a devenit o persoană cu dizabilități. Nu am ştiut ce presupune acest lucru şi de aceea am făcut acest apel de disperare, pentru că este foarte greu, în primul rând fizic. Un om care nu mai merge şi care se susţine total pe tine. Nu pot să îl scot din bloc, pentru că sunt scări şi în faţă şi în spate şi nu există rampă.

Nu aveam căruţ cu rotile. Aveam un căruţ primit, dar care nu avea acel sistem de pus picioarele. Pur şi simplu m-am dus şi i-am spus că amanetez verighetele, că oricum suntem căsătoriţi şi oricum nu mai îmi venea aşa bine. Am zis că vreau să cumpăr căruţ ca să pot să intru în lift cu el. De obicei plăteam oameni ca să putem să ieşim. Dădeam 20 de lei la fiecare ca să mă ajute să ies din bloc. Este de râs-plâns. Ştiu că poate unii mă condamnă, dar pur şi simplu nu mai pot singură.

Viorel are 79 de ani. Problema este că el vrea să stea acasă. Este o persoană lucidă, nu are Alzheimer. Nu pot să îl duc să îl las undeva. Plus că nu mă lasă sufletul. De aceea eu îi rog pe oameni, dacă pot intra pe Facebook-ul meu, pe Oana Lis, să ne ajute cu ceva. Poate o dată în viaţa asta, Viorel i-a făcut să zâmbească, poate i-a ajutat cu ceva, poate pur şi simplu, un gest de omenie.

Oana Lis: "Voi lupta până la capăt ca să îi fie bine!"

(...) Noi am fost într-un centru de recuperare. Am fost internaţi amândoi şi am stat 10 zile cu Viorel. Are dureri foarte mari şi ia foarte multe pastile de durere. Problemele lui au pornit de la diabet, care e o boală care te mănâncă pe interior şl el a început să nu îşi mai simtă picioarele (...) De multe ori de ajută un străin decât un om apropiat. Asta este viaţa. Voi lupta până la capăt ca să îi fie bine. Nu pot să îl las, pentru tot ce a făcut el pentru mine, că şi mie Viorel mi-a schimbat viaţa. Când m-a cunoscut, eu eram o fată foarte amârâtă. Pentru lucrurile astea eu voi lupta pentru el, cum pot, ca să îi fie calitatea vieţii cât mai bună, până în ultima clipă. Nu vreau să regret după, că nu am făcut tot ce puteam", a declarat Oana Lis, în exclusivitate la Antena 3.

Oana Lis, mesaj cutremurător după ce a fost nevoită să amaneteze verighetele

Oana Lis a povestit că a fost nevoită să amaneteze verighetele ca să îi cumpere soțului său un scaun cu rotile.

”Am ajuns într-un moment în care am simțit să cer ajutorul, sunt foarte multe cheltuieli de care nu știam, a fost un moment de disperare. Viorel e bolnav de ani de zile, are toate bolile. Într-o dimineață, a avut o criză foarte puternică și de atunci, nu mai poate merge.

Singură nu pot să îl car, nu am știut ce să fac, nu am știut ce probleme au persoanele cu dizabilități, decât acum când trec prin asta. Îmi pare rău că nu am amanetat un inel. Prefer să îl ajut cum pot acum. Ca primar, pensia lui este 3.500 de lei, nu ai cum să susții... numai un RMN este 1.000 de lei, el este acum la pat.

Lucrez ca psiholog la cabinet. Nu am cum să plec mult de acasă, mă simt vinovată. Eu câștig banii de mâncare, ca să nu zică lumea că nu fac ceva... El mi-a schimbat viața, e un om bun, lucid, vrea acasă, este o situație complicată prin care trec. O să depun din nou cerere la sectorul 2, poate îmi dă un însoțitor. Îi înțeleg pe cei care poate mă judecă, vreau să îi fie bine lui Viorel. Nu doresc nimănui să fie în situația mea, îmi este rușine să cer, dar nu știu ce să fac. Am plătit trei oameni de pe stradă ca să mă ajute să îl scot afară pe Viorel”, a mărturisit Oana Lis într-o emisiune TV.

Contul unde se pot trimite bani către familia Lis

De asemenea, partenera de viaţă a fostului primar general al Capitalei, a postat un mesaj pe contul său de socializare, unde a scris şi contul bancar unde pot trimite bani.

"Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis ca voi fi alături de el pana in ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui . Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui pana in ultima clipă. Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilitati cu un handicap locomotor si nu am stiut cât de greu e sa ai grija totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am stiut provocările unei persoane cu dizabilitati, care nu mai poate merge nici la doctor pentru ca nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici in 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am stiut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, ca trebuiesc tot felul de creme ptr escare, cate bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata. Eu voi lupta in continuare oricum ptr ca el este familia mea. Ştiu ca Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti si doriți să donați ptr el, ptr recuperare si o eventuală operație , acesta e contul lui.

RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel. Vă mulțumim anticipat", a scris Oana Lis pe Facebook.