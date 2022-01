Prețurile RCA au crescut! Cum poți evita să plătești un tarif exagerat

Șoferii pot solicita acum prețul corect pentru RCA, la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

ASF recomandă brokerilor de asigurări să spună acest lucru clienților nemulțumiți de ofertele la RCA. Dacă un client (sau asigurat cu risc ridicat de accident) are trei oferte la polițele RCA, de la trei asiguratori diferiți, iar acestea depășesc nivelul tarifului de referință cu 36%, atunci el poate cere un calcul corect al poliței de asigurare de răspundere civilă de la BAAR. Pe baza unei cereri, el redistribuie aceste polițe la BAAR, care va stabili factorul N, clasa bonus-malus a asiguratului. Noua ofertă emisă de BAAR în termen de 20 de zile, va fi dată unei companii de asigurare și va trebui să fie plătită obligatoriu de client în termen de 10 zile.

Prețurile RCA au crescut enorm după falimentarea companiei City Insurance. Românii fac economie, și caută cele mai mici tarife. Unii au ajuns la concluzia că mașina este un moft, având în vedere câți bani cheltuie pe benzină, cauciucuri de iarnă, ITP, asigurare RCA, revizie tehnică, etc. Potrivit unui studiu realizat de RAR: 5 din 7,3 milioane de autovehicule circulă în țara noastră cu ITP valabil; asta înseamnă că aproape 1/3 dintre mașinile înmatriculate în țară, nu îndeplinesc cerințele legale, nu au ITP pentru a circula.

Ce riști dacă ai ITP-ul expirat? Consecințele în acest caz – al conducerii mașinii fără ITP – sunt: îți va fi ridicat certificat de înmatriculare, îți vor fi ridicate plăcuțele cu numerele de înmatriculare, nu vei mai putea înnoi ITP-ul la o stație independentă. Fără certificat și plăcuțe, mașina nu va mai putea fi condusă.

Alcoolul și pandemia sunt o problemă în România

În contextul pandemiei, a crescut și numărul de accidente. Se pare că principala cauză este alcoolul. Statisticile arată că oamenii sunt mai depresivi și stresați, iar pentru a combate stresul au ales alcoolul ca remediu. Din păcate acest lucru este interzis șoferilor, dacă vor să conducă mașina.

În acest an, numărul șoferilor în stare de ebrietate a crescut comparativ cu anii precedenți, iar asta probabil și din cauza pandemiei. Se preconizează că și în continuare consumul de alcool de către români va crește, deoarece pandemia încă nu s-a terminat și stresul este exagerat de mare.

Pentru mulți dintre români, alcoolul este o evadare din stres, din anxietate și depresie. Alcoolul creează dependență, iar asta este o adevărată problemă ca și problema drogurilor, care distruge vieți.

Pentru a face economie, mulți șoferi fac comparație între ofertele la asigurări RCA la diferite companii și caută o asigurare auto RCA ieftină. Polița de asigurare de răspundere civilă RCA este obligatorie pentru șoferi, dacă aceștia au mașinile înmatriculate în România. Acei șoferi care nu au asigurare RCA la mașină și sunt prinși de Poliție, riscă o amendă foarte mare, reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare.

Prețul unei polițe RCA depinde și de vârsta pe care o are asiguratul. De exemplu, un șofer începător sau care are vârsta până în 25 de ani, este posibil să plătească mai mult pentru o poliță RCA, comparativ cu un șofer care are experiență, sau care are vârsta peste 60 de ani.

Polița este obligatorie și acoperă daunele produse de asigurat, chiar și atunci când acesta are permisul de conducere suspendat. Fiecare asigurat trebuie să se informeze cu privire la anumite limite de despăgubire, să cunoască toate detaliile și clauzele din contratele, de la companiile de asigurări RCA.