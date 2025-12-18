Guvernul Bolojan adoptă o decizie cu efect direct asupra a 8.000 de angajați din industria asigurărilor

1 minut de citit Publicat la 15:13 18 Dec 2025 Modificat la 15:13 18 Dec 2025

Guvernul a adoptat extinderea Contractului colectiv de muncă în sectorul de asigurări și reasigurări. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Guvernul României a aprobat extinderea Contractului colectiv de muncă din domeniul asigurărilor, anunță joi Ministerul Muncii.

Conform acestei instituții, efectul este că drepturile a peste 8.000 de salariați vor fi protejate.

"Guvernul României, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a aprobat procedura legală pentru extinderea aplicării Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă nr.42 – 'Activități de asigurare și reasigurare'.

Contractul colectiv de muncă, înregistrat în acest an, în 24 iunie, acoperă în prezent 4.815 salariați, respectiv 59,59% din totalul angajaților din sector, îndeplinind astfel condițiile legale pentru extindere prevăzute de Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

Ministerul Muncii: Extinderea Contractului colectiv are un efect direct asupra unui număr de peste 8.000 de salariați

În urma extinderii, prevederile contractului vor deveni aplicabile tuturor unităților din sectorul de negociere colectivă nr.42 (...), ceea ce înseamnă un impact direct asupra a peste 8.000 de salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Extinderea Contractului colectiv de muncă asigură un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sector, contribuind la creșterea protecției sociale, la predictibilitatea relațiilor de muncă și la consolidarea dialogului social la nivel sectorial.

Solicitarea de extindere a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în luna octombrie și a fost analizată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care a acordat avizul necesar.

Această măsură se înscrie în angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene și contribuie la facilitarea negocierii colective la nivel sectorial, în vederea atingerii obiectivului de 80% acoperire a lucrătorilor prin negocieri colective, prevăzut de Directiva UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate", se precizează într-un comunicat al Ministerului Muncii.