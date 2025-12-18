Edilii care vor să dea afară angajați, dar nu și amantele aduse în primărie de alții: „Cât timp își fac treaba...”

Primarii spun că nu contează că unele angajate sunt amantele sau verișoarele cuiva, cât timp își fac treaba bine. Foto: Getty Images

„Autocurățare” prin concedieri și toleranță zero față de ineficiență, dar nu și față de amante. Doi primari, unul de la PNL și unul de la PSD, au declarat la Antena 3 CNN că în administrație sunt angajate și „amantele cuiva”, dar acest lucru nu îi deranjează cât timp ele își fac treaba.

„Dacă vom avea de ales între a tăia 10% de la toată lumea sau a reduce anvelopa prin concedieri, voi recurge la concedieri. E o metodă de a te autocurăța și de a elimina sinecurile și pe cei care împing aerul dintr-un birou în altul.

În prezent, funcționarul public este specie protejată. Eu pot să demonstrez că un funcționar public nu performează și nu am ce să îi fac, pentru că dacă îl dau afară acționează în instanță și câștigă. Guvernul va trebui, când ne dă opțiunea de a concedia, să ne dea și instrumentele pentru a face acest lucru”, a declarat Mario de Mezzo, primarul PNL al municipiului Slatina, la emisiunea Decisiv.

Întrebat câte sinecuri are la primărie, edilul a răspuns: „Nu știu câte sunt, în orice primărie sunt oameni care muncesc mai mult și unii care muncesc mai puțin. E un fenomen răspândit. Nu știu ce înseamnă pile politice, sunt oameni care au fost angajați în mandatul fiecărui primar, din 2000 și până în prezent”.

Întrebat, de asemenea, dacă în instituție există și amante angajate, de Mezzo a răspuns afirmativ.

„Există și d-astea, a celor care au fost și celor care vor mai fi. Există și cupluri, soț și soție, există verișoara lui nu știu cine... Se spune că din primărie nu se pot căsători doi oameni pentru că oricum sunt rude. Eu nu judec cariera unui om în funcție de cum îl cheamă sau a cui rudă e, ci în funcție de munca pe care o face. Nu e responsabilitatea mea cum a ajuns în această funcție, eu trebuie să văd dacă își face treaba și dacă i se justifică salariul. Dacă asta se întâmplă, această persoană va lucra în primărie și dacă este soția fostului primar, să zicem”, a spus Mario de Mezzo.

La rândul său, primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, spune că este de aceeași părere: cât timp angajații își fac treaba, nu contează că sunt amantele cuiva.

„Fiecare primar, președinte de CJ, ministru, să aibă posibilitatea să reducă anvelopa salarială cu 10% și e treaba lui cu ce vine în fața Consiliului Local, dacă dă afară sau micșorează salarii.

Câte amante sunt aici? Nu știu, nu le-am făcut inventarul. Eu nu am niciuna, probabil au alții. Cât timp își face treaba să facă fiecare ce vrea”, a declarat Toma.