Buzoianu a anunţat că ministerul Mediului a controlat 655 de balastiere în noiembrie şi a dat amenzi cât pentru primele 10 luni din an

Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, sâmbătă, că instituţia pe care o conduce a efectuat, în luna noiembrie, peste 650 de controale în ceea ce priveşte activitatea balastierelor şi că a aplicat amenzi "cam la fel de multe într-o singură lună cât au fost date în tot anul până atunci". Conform datelor oficiale, în luna noiembrie, au avut loc 655 de controale la balastiere, în condiţiile în care, în luna ianuarie, numărul acestora a fost de 46 iar în iunie s-au făcut doar 69 de verificări.

"În luna octombrie a venit raportul corpului de control din minister care a arătat că se făceau foarte puţine controale cu inspectorii din Apele Române. Am cerut criterii de performanţă şi... iată.... în luna noiembrie au început să fie balastierele la control. Un subiect de care nimeni nu vorbea (oare de ce?) până acum.

Rezultatele din luna noiembrie a controalelor realizate? Au fost făcute mai multe controale decât în toată prima jumătate a anului.

Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot anul până atunci”, a postat Diana Buzoianu.

Ministra a precizat că au fost înregistrate şi 8 plângeri penale.

"Plângeri penale înregistrate? 8 plângeri penale: cam tot atâtea câte au fost depuse în tot anul până în noiembrie. De ce e important să fie controlate balastierele și sancționate activitățile ilegale?

Exploatarea ilegală sau haotică a agregatelor minerale din albiile râurilor are efecte grave și directe asupra mediului și siguranței publice.

În România, astfel de activități au generat, în mai multe zone, eroziuni accentuate ale malurilor, modificări ale cursurilor de apă și instabilitate geomorfologică, inclusiv pe râuri precum Moldova și Siret sau în zone din județele Dolj sau Prahova, unde efectele au fost constatate inclusiv prin analize satelitare și controale în teren.

Aceste practici afectează calitatea apei, cresc turbiditatea, distrug habitatele acvatice și dezechilibrează ecosistemele riverane, cu impact direct asupra biodiversității și resurselor de apă. Totodată, aceste dezechilibre pot pune în pericol infrastructura din proximitatea cursurilor de apă – poduri, podețe, drumuri, diguri și apărări de mal – crescând riscul de avarii, surpări și pagube materiale", a mai postat Buzoianu.