Lina, copilul-minune care a intrat la Universitate la doar 12 ani

Cea mai tânără absolventă de liceu din Germania a obținut bacalaureatul german la 11 ani. Foto: Profimedia Images

Lina Heider este un copil-minune, cu un potențial uriaș. Tânăra a intra la universitate la 12 ani, după doar șase ani de școală. Aceasta studiază acum Economie politică în Germania, scrie La Stampa.

Părinții Linei și-au dat seama devreme că fiica lor are abilități neobișnuite. La un an, ea prefera cărți cu texte lungi. La doi ani știa să numere până la zece, iar la 11 ani citise deja opere precum Faust I și Faust II de Goethe.

Iar parcursul ei școlar este uluitor. Cea mai tânără absolventă de liceu din Germania a obținut bacalaureatul german la 11 ani, iar acum este deja studentă, înscrisă la Economie politică la Universitatea din Bonn. Capacitățile sale i-au permis să sară etape pe bandă rulantă. Mai exact, din clasa întâi a trecut direct în clasa a cincea, apoi în a opta, iar ulterior în clasele a zecea, a unsprezecea și a douăsprezecea.

Părinții au încercat să țină mereu pasul cu inteligența fiicei și să o ajute să își găsească drumul, adaptat capacităților sale. Mama povestește că Linei i-a fost greu, la început, „să se integreze” la școală, se plictisea foarte mult. Acela a fost momentul în care și-au dat seama de inteligența ei ieșită din comun.

„Lina este supradotată, cu un coeficient de inteligență foarte ridicat”, sunt de acord profesorii care au avut ocazia să îi testeze aptitudinile.

„După doar un an de școală primară, Lina a fost transferată la liceul de fete Sankt Adelheid din Bonn”, povestește mama. Sărea clasele, avea mereu colegi noi, cu mult mai mari decât ea.

„Sunt obișnuită să stau cu persoane mai în vârstă”, a spus tânăra studentă într-un interviu.

Lina și familia sa au găsit sprijin pentru provocările academice și prin participarea la un centru extracurricular pentru copii și adolescenți supradotați, Kinder-College e.V. din Koblenz. Lina frecventa centrul la fiecare două săptămâni, suficient pentru rezultate excelente. Apoi i s-au deschis porțile Universității din Bonn.

Pe termen scurt, își propune să obțină diploma de licență. Ulterior, nu exclude o perioadă de studii în străinătate. Interesele sale se extind și către alte domenii, precum biologia, studiile germane, politica și științele sociale. „Poate că voi urma deja unul sau două cursuri suplimentare”, a mai spus ea într-un interviu recent.

”Originile afgane” ale Linei

La un moment dat, povestea Linei a luat o turnură îngrijorătoare pentru familie. În loc să se bucure liniștiți de reușita fiicei lor, părinții s-au trezit brusc în centrul unei campanii pe rețelele sociale. Subiectul? Presupusele origini afgane ale Linei, care ar fi fost ascunse, potrivit unor utilizatori din mediul online. Controversa a degenerat repede într-un scandal mediatic cu tentă rasistă, alimentat de suspiciuni aparent nefondate.

Părinții au declarat pentru ZDFheute că nu există însă nicio origine ascunsă. Lina s-a născut în Germania, părinții ei nu sunt afgani, iar familia nu are statut de refugiați. Totuși, o frază lasă loc de interpretări: „Familia solicită respectarea vieții private și nu dorește să facă alte declarații în acest moment.”