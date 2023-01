Povestea românului care salveză inimi. Medicul Horațiu Suciu a realizat primul transplant în 2023 și are la activ 4.000 de operații pe cord la copii

Horațiu Suciu, supranumit "medicul inimilor", a realizat, zilele trecute, primul transplant de inimă din România în 2023. Acesta are peste 5.000 de intervenții pe cord, dintre care 4.000 au fost efectuate la copii.

Sursa foto: Facebook/ Horatiu Suciu

O echipă condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, Horaţiu Suciu, a efectuat, marţi, 17 ianuarie, primul transplant de cord din acest an din România, unui pacient în vârstă de 54 ani, din judeţul Caraş-Severin.

Primul transplant de inimă făcut în România, în 2023

"Am realizat primul transplant de cord din acest an. Un pacient de 54 de ani, din Caraș Severin, a primit un cord prelevat de la un tânăr de 39 de ani.

Le mulțumesc membrilor familiei donatorului, cărora le transmit întreaga mea compasiune pentru pierderea suferită. Îi asigur că acest suprem gest uman a oferit o șansă unui om. Acesta suferea de cardiomiopatie dilatativă, care expunea pacientul nostru la risc de deces.

Le mulțumesc colegilor de la Spitalul Universitar din București și de la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureș.

A fost o operație reușită, devenită rutină în cadrul Institutului nostru.

Suntem pregătiți oricând să facem un transplant și ne propunem să realizăm minim 12 în acest an. Ar fi o creștere semnificativă față de anul trecut, când, s-au reușit doar trei intervenții, din cauza lipsei de donatori.", a transmis, pe pagina sa de Facebook, dr. Horaţiu Suciu.

Horațiu Suciu, "medicul inimilor"

În peste 25 de ani de activitate a profesorului Suciu, în cadrul Institutului Inimii din Târgu Mureş, au fost efectuate 52 de transplanturi cardiace și un total de peste 5.000 de intervenții pe cord deschis, dintre care în jur de 4.000 la copii.

"Nu m-am orientat spre chirurgie cardiacă pediatrica neapărat, pentru că eu, în continuare, îmi desfăşor activitatea în toate domeniile chirurgiei cardiovasculare. Fac intervenţii pentru toate categoriile de vârstă, abordez toate patologiile.

Aş putea spune că am o slăbiciune pentru chirurgia cardiacă pediatrică pentru că este o chirurgie de performanţă. A opera un copil este mult mai greu decât un adult pentru că un copil are altă fiziologie, un nou născut are o inimă mai mică decât o mandarină, uneori, şi evident te pune în faţa unei dificultăţi tehnice.

Nemaivorbind de spectrul patologiei lor, sunt peste 100 de afecţiuni cardiace congenitale, fiecare cu alte tipuri de intervenţii şi corecţii pe care trebuie să ţi le însuşeşti, în cadrul aceleiaşi patologii nu există doi la fel şi totul vine din experienţă. Trebuie să ai o oarecare viziune în spaţiu, o viziune a reconstrucţiei.

E un fel de arhitectură, uneori îmi fac planul înainte să deschid bolnavul, anticipez pe baza unei ecografii, radiografii cum va arăta corecţia şi în marea majoritate a cazurilor fac bine.", a povestitul medicul Horațiu Suciu, potrivit health.ro.

Noul Institut al Inimii din România

Doctorul Horaţiu Suciu speră ca în anul 2026 Institutul Inimii să se mute în casă nouă, întrucât se lucrează la elaborarea studiului de fezabilitate pentru noua clădire.

"Se realizează un proiect de generație: noul Institut al Inimii aduce la Târgu Mureș aproape 105 milioane de euro. Devenim, astfel, obiectivul aflat pe primul loc din România, în strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, finanțat prin PNRR.

Ne-am propus să construim un Institut al Inimii la Târgu Mureș.

Nou prin construcția și dotările pe care le presupune și continuator al excelenței medicale, dovedită în atât de multe situații limită de echipa IUBCvT.

Astăzi, visul mai multor generatii de specialisti cardiovasculari a primit girul Guvernului României și al Ministerului Sănătății. Și nu oricum, ci de pe locul 1, cu cel mai mare punctaj din țară dintre obiectivele din sănătate finanțate prin PNRR.

Aș vrea să traduc, realist, sentimentele care definesc starea mea din momentul aflării acestei vești istorice.

În primul rând, avem încă o confirmare a celor 50 de ani de excelență la Târgu Mureș în domeniul tratării bolilor cardiovasculare. Este recunoașterea muncii unui mare colectiv de profesioniști, ale căror rezultate certifică folosirea cu folos a acestei sume impresionante, care va fi investită în sănătatea oamenilor.

Mă bucur, așadar, că România intră pe drumul firesc al prețuirii performanței și al promovării meritocratiei.

Este însă o reușită a întregii comunități mureșene și de aceea îndrăznesc să-l numesc un proiect de generație. Entuziasmul de la începutul anului 2022 a devenit o stare de spirit, aproape imposibil de anticipat acum un an.

Suntem la începutul unui drum greu, care se va finaliza în 2026, cu un nou Institut al Inimii la Târgu Mureș.

Va urma creșterea performanței actului medical în domeniul bolilor cardiovasculare. Vor fi mai multe inimi îngrijite și mai multe vieți salvate.

Va fi o contributie majora în cresterea prestigiului centrului medical și universitar târgumureșean, spre bucuria noastră, a tuturor.", a anunțat, pe 11 ianuarie, dr. Horaţiu Suciu, pe pagina sa de Facebook.