O cititoare The Guardian s-a adresat printr-o scrisoare Mariellei, experta în relatții a publicației, povestind despre experiența care a marcat-o:

”Au trecut doar câteva săptămani de când soțul meu și-a luat viața iar acum începe să mă lovească realitatea și mă simt complet copleșită de frică când mă gândesc la viitor. Am aproape 40 de ani, nu am copii și am fost împreună cu soțul meu încă din adolescență. El a fost primul meu iubit și cel mai bun prieten al meu iar moartea lui a venit că un șoc complet. În afară de senzația de vinovăție imensă pe care o am, deja simt că îmbătrânesc singură”.

Femeia mărturisește că nu dorește să fie cu altcineva prea curând dar când se uită pe Internet își dă seama că șansele de a găsi la un moment dat pe cineva sunt din ce în ce mai slabe cu fiecare zi care trece, iar gândul de a petrece următorii zeci de ani singură o sperie groaznic. Acum, nu vede rostul pentru a trăi și nu crede că se va mai putea bucura vreodată de viață mai ales acum că iubitul și prietenul ei cel mai bun s-a dus. Dilema ei este cum ar putea continua cu o astfel de viață și cum să iasă din această stare de tristețe profundă.

Mariella este de părere că sentimentele femeii sunt justificate iar o astfel de pierdere tragică este normal să aibă un impact negativ asupra vieții. „A-ți lua propria viață este un act irațional, disperat, tragic, dar este în același timp și o alegere extrem de egoistă. Această decizie este rar luată în deplină claritate mentală astfel încât este important să recunoaștem că cei lăsați în urmă vor fi grav afectați. Vă îndemn să solicitați sprijin și ajutor profesional pentru a trece peste consecințele acestei traume. Vina pe care o simțiti este naturală dar este neîntemeiată și un bun terapeut vă va ajută să realizați acest lucru” este de părere specialista.

Mariella sfătuiește văduva să se înconjoare de prietenei și familie, pentru a avea un sprinjin și un suport emoțional în aceste clipe grele din viață ei. Pentru soțul ei ieșirea a fost una simplă însă pentru ea va fi mai greu din cauză că problemele pe care le-a lăsat el sunt acum moștenite de către soție. Mariella apreciază și încurajează faptul că femeia se uită spre viitor și se gândește la viața ei în următorii ani însă este de părere că acesta nu este momentul potrivit să își caute un nou partener: „Găsirea unui partener nou este o preocupare pe care ar trebui să o ignorați pentru moment. Este firesc să vreți să înlocuiți ceea ce ați pierdut dar acum aveți ocazia la nou stil de viață. Chiar dacă nu ți-ai dorit acest mod de a trăi poate fi dar minunat din multe puncte de vedere. Va veni cu siguranță o zi când durerea va începe să se diminueze și viața va deveni mai ușoară. Ai fost parte dintr-o relație încă din adolescentă așa că ar fi un lucru bun pentru tine să încerci să simți lumea din jur în proprii termeni.” Ca un exercițu Mariella sfătuiește femeia să își facă o lista cu toate lucrurile pe care a dorit să le facă până acum și nu a apucat: călătorii, cursuri muzicale, de gătit sau orice altă activitate care să îi ocupe timpul într-un mod plăcut.

„Ce este mai rău este acum în spate. Fericirea este posibilă numai dacă învățați să o creați pentru dumneavoastră și când o faceți se va deschide o ușă spre la tot felul de noi relații și conexiuni. Permiteți celor din jur să vă ajute să vă puneți pe picioare pană când sunteți pregătită să vă îndreptați înainte. Apoi, ieșiți și îmbrătisați lumea cu mult mult curaj și încredere” îndeamnă Mariella într-un final.

Sursă: The Guardian