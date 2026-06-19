Ce este alexitimia, afecțiunea de care suferă milioane de oameni fără să știe

Termenul provine din limba greacă veche și înseamnă „fără cuvinte pentru emoții”. Foto: Getty Images

Imaginează-ți că simți un nod în stomac sau că inima îți bate foarte repede, însă nu reușești să înțelegi dacă este vorba despre anxietate, furie, emoție sau entuziasm. Pentru milioane de oameni din întreaga lume, aceasta este o realitate de zi cu zi, potrivit Science Alert.

Fenomenul poartă numele de alexitimie, un termen provenit din limba greacă veche care înseamnă, literalmente, „fără cuvinte pentru emoții”.

Contrar unei idei răspândite, alexitimia nu înseamnă lipsa emoțiilor. Persoanele afectate simt emoții, însă întâmpină dificultăți în a le identifica, înțelege și exprima.

La prima vedere poate părea o problemă minoră. În realitate, emoțiile joacă un rol esențial în viața noastră. Ele ne ajută să interpretăm experiențele, să comunicăm cu ceilalți, să construim relații și să luăm decizii. Atunci când aceste semnale sunt greu de recunoscut, efectele se pot răsfrânge asupra multor aspecte ale vieții.

Termenul de alexitimie a fost introdus în anii 1970 de psihoterapeuți pentru a descrie un set de dificultăți care includ incapacitatea de a identifica și descrie emoțiile, tendința de a confunda stările emoționale cu senzațiile fizice și o orientare excesivă către fapte și detalii concrete, în detrimentul introspecției.

Specialiștii estimează că între 5% și 10% din populație ar putea fi afectată de această condiție, însă numărul real este greu de stabilit, deoarece multe persoane nu conștientizează existența problemei.

Cum se manifestă alexitimia

Una dintre cele mai frecvente caracteristici este dificultatea de a diferenția emoțiile de reacțiile fizice ale organismului. Un nod în stomac poate fi perceput doar ca o stare de greață, iar palpitațiile ca un simplu efort fizic. Persoana știe că se întâmplă ceva, însă nu poate identifica sursa emoțională.

De asemenea, cei care suferă de alexitimie tind să se concentreze mai mult asupra faptelor și evenimentelor concrete decât asupra propriilor trăiri. Ei descriu ce s-a întâmplat, ce s-a spus și ce trebuie făcut, însă întâmpină dificultăți atunci când trebuie să vorbească despre sentimente.

Impact asupra relațiilor

Emoțiile reprezintă unul dintre principalele moduri prin care oamenii comunică și creează conexiuni. Atunci când o persoană nu își poate recunoaște sau exprima emoțiile, relațiile pot avea de suferit.

Cei din jur pot interpreta această rezervă emoțională drept lipsă de interes sau detașare, chiar dacă persoana respectivă ține profund la familie, partener sau prieteni.

Studiile au asociat alexitimia cu dificultăți în relațiile apropiate, inclusiv cu probleme legate de intimitatea emoțională și satisfacția în cuplu. O persoană poate simți că este supărată pe partener fără să poată explica motivul sau poate avea sentimente puternice față de un prieten fără să găsească modalitatea de a le exprima.

Poate influența și deciziile

Emoțiile ne oferă indicii importante atunci când trebuie să evaluăm riscuri sau să alegem între mai multe opțiuni. Cercetările arată că persoanele cu alexitimie pot întâmpina dificultăți în procesul de luare a deciziilor, mai ales în situațiile în care nu există un răspuns clar corect sau greșit.

Atunci când cineva nu poate distinge dacă ceea ce simte este teamă, entuziasm, intuiție sau neliniște, pierde un instrument important pe care mulți oameni îl folosesc instinctiv.

Cu ce afecțiuni este asociată

Alexitimia nu este considerată o tulburare psihică de sine stătătoare. Totuși, ea apare mai frecvent în cazul unor afecțiuni.

Cea mai cunoscută asociere este cu autismul, estimările indicând că aproximativ jumătate dintre persoanele aflate în spectrul autist prezintă și trăsături de alexitimie.

De asemenea, aceasta a fost observată mai des la persoane care suferă de tulburare de stres post-traumatic, tulburare obsesiv-compulsivă, schizofrenie, anxietate, depresie, tulburare disforică premenstruală sau diverse boli cronice, inclusiv cancer.

Se poate ameliora?

Deși poate reprezenta o provocare semnificativă, alexitimia nu este o condiție fără soluții. Specialiștii spun că oamenii pot învăța să își recunoască și să își înțeleagă mai bine emoțiile.

Creșterea alfabetizării emoționale, meditația, exercițiile de conștientizare și diferitele forme de psihoterapie îi pot ajuta pe cei afectați să interpreteze mai corect semnalele transmise de propriul corp și să își dezvolte relația cu lumea emoțională.

Cu alte cuvinte, acel nod în stomac, tensiunea din umeri sau bătăile accelerate ale inimii pot transmite informații importante. Provocarea este să înveți să le descifrezi.