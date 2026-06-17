Ce trebuie să faci dacă găsești o căpușă pe tine, pe copil sau pe animalul de companie

4 minute de citit Publicat la 07:00 17 Iun 2026 Modificat la 07:00 17 Iun 2026

Modul în care aceasta este îndepărtată poate face diferența între o situație gestionată corect și una care crește riscul de infecție. Foto: Getty Images

O simplă plimbare prin parc, o ieșire la iarbă verde sau chiar câteva ore petrecute în propria curte se pot încheia cu o surpriză neplăcută: descoperirea unei căpușe prinse de piele. Deși nu toate căpușele transmit boli, specialiștii spun că este extrem de important să știi ce să faci dacă găsești o căpușă pe tine, pe copilul tău sau chiar pe animalul de companie.

Multe persoane intră în panică atunci când observă o căpușă, însă modul în care aceasta este îndepărtată poate face diferența între o situație gestionată corect și una care crește riscul de infecție.

Cum poți preveni mușcăturile de căpușă

Potrivit CDC, când mergi în zone cu vegetație abundentă, este recomandat să porți haine deschise la culoare, pantaloni lungi și încălțăminte închisă. Specialiștii recomandă evitarea zonelor cu iarbă înaltă și tufișuri dese și utilizarea produselor repelente împotriva insectelor.

După întoarcerea în casă, hainele trebuie verificate atent și, dacă este posibil, uscate la temperatură ridicată. De asemenea, este indicat să faci un duș și să îți inspectezi întregul corp, inclusiv zonele mai greu vizibile.

Ce faci dacă găsești o căpușă prinsă în piele

Dacă observi o căpușă atașată de piele, aceasta trebuie îndepărtată cât mai repede.

Cu ajutorul unei pensete cu vârf subțire, prinde-o cât mai aproape de suprafața pielii. Trage ferm și constant, fără răsuciri și fără mișcări bruște. Scopul este ca întreaga căpușă să fie extrasă intact.

După îndepărtare:

spală bine zona cu apă și săpun;

dezinfectează locul cu alcool sanitar sau un antiseptic;

spală mâinile;

elimină căpușa într-un recipient închis, în alcool sau prin aruncarea în toaletă.

Dacă observi că o căpușă este atașată prea profund în piele și nu o poți prinde în siguranță sau dacă, în timpul tentativei de extragere, capul s-a rupt și a rămas blocat în țesut, oprește-te imediat și mergi la medic. Intervenția unui cadru medical într-un cabinet sau la o unitate de primiri urgențe garantează extragerea completă și sterilă a parazitului, eliminând riscul ca fragmentele rămase sub piele să provoace infecții locale grave sau să continue transmiterea agenților patogenți.

Totodată, medicii atrag atenția că nu trebuie folosite metode populare precum vaselina, uleiul, alcoolul aplicat direct pe căpușă, ojă sau apropierea unei surse de căldură. Aceste procedee pot determina căpușa să elimine mai multe secreții în piele, crescând riscul transmiterii unor agenți patogeni.

Pașii de urmat dacă găsești o căpușă pe copil

Atunci când căpușa este găsită pe un copil, procedura de îndepărtare este aceeași, însă trebuie realizată cu și mai multă atenție.

După extragere, părinții trebuie să monitorizeze copilul timp de aproximativ 30 de zile pentru apariția unor simptome precum:

febră;

erupții cutanate;

oboseală accentuată;

dureri musculare;

dureri articulare;

dureri de cap.

Dacă apar astfel de manifestări, este necesară prezentarea urgentă la medic și menționarea datei la care a fost descoperită căpușa, precum și a locului unde copilul ar fi putut fi mușcat.

Ce faci dacă a rămas o bucată din căpușă în piele

Una dintre cele mai frecvente probleme apare atunci când o parte din căpușă rămâne în piele. Specialiștii explică faptul că organismul poate elimina în mod natural aceste fragmente pe măsură ce pielea se vindecă. Dacă restul poate fi îndepărtat ușor cu penseta, acest lucru se poate face cu grijă.

În schimb, nu este recomandată săparea agresivă în piele pentru extragerea fragmentelor, deoarece poate provoca răni suplimentare și infecții locale. În aceste cazuri, intervenția unui medic este necesară.

La fel și dacă zona devine roșie, umflată, dureroasă sau apar semne de infecție, este indicată consultarea unui medic.

Este necesar tratamentul cu antibiotice?

În cele mai multe situații, antibioticele nu sunt recomandate preventiv după o mușcătură de căpușă.

Totuși, în anumite circumstanțe și în zonele unde boala Lyme este frecventă, medicul poate decide administrarea unei doze de antibiotic pentru reducerea riscului de infectare.

Decizia trebuie luată exclusiv de un specialist și nu este recomandată automedicația.

Ce simptome trebuie urmărite după mușcătura de căpușă

Chiar dacă îndepărtarea căpușei a fost făcută corect, este important să urmărești starea de sănătate în următoarele săptămâni.

Solicită sfatul unui medic dacă apar:

febră;

erupții pe piele;

oboseală neobișnuită;

dureri musculare;

dureri articulare;

umflarea articulațiilor;

dureri persistente de cap.

Majoritatea bolilor transmise de căpușe pot fi tratate eficient dacă sunt diagnosticate la timp.

Cine scoate căpușa de pe câine sau alte animale

Căpușele se pot atașa și de câini, pisici sau alte animale de companie, iar acestea pot ajunge ulterior în locuință.

Îndepărtarea poate fi realizată de proprietar, folosind o pensetă specială sau un dispozitiv destinat extragerii căpușelor. Căpușa trebuie extrasă printr-o mișcare fermă și constantă. După îndepărtare, zona trebuie dezinfectată și monitorizată.

Dacă animalul prezintă stare de apatie, lipsa poftei de mâncare, febră sau alte simptome neobișnuite, este recomandată prezentarea la medicul veterinar. În cazul în care proprietarul nu se simte confortabil să extragă singur căpușa, procedura poate fi efectuată rapid și în siguranță într-un cabinet veterinar.

Cum reduci riscul apariției căpușelor în curte

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru limitarea prezenței căpușelor în jurul locuinței:

tunderea regulată a gazonului;

îndepărtarea frunzelor uscate și a vegetației dese;

depozitarea lemnelor în zone uscate și ordonate;

amplasarea locurilor de joacă și a teraselor la distanță de zonele împădurite;

împiedicarea accesului animalelor sălbatice în curte prin garduri adecvate.