Astronomii ar fi descoperit „Marea Cometă a anului 2026”. Aceasta ar putea deveni vizibilă cu ochiul liber

O cometă descoperită recent, C/2025 R3 (PanSTARRS), se apropie rapid de Soare și de Pământ, urmând să atingă punctul maxim de apropiere la finalul lunii aprilie. Există șanse ca aceasta să devină vizibilă cu ochiul liber și să fie cea mai strălucitoare cometă a anului, potrivit Live Science.

Deși suntem abia la începutul lui 2026, noua cometă pare deja să se detașeze în cursa pentru titlul neoficial de „Marea Cometă” a anului.

Cometa, botezată C/2025 R3 (PanSTARRS), a fost descoperită pe 8 septembrie 2025 în imagini realizate de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), două telescoape cu diametrul de 1,8 metri, amplasate pe vârful vulcanului Haleakalā din Hawaii. În prezent, se află la aproximativ 348 de milioane de kilometri de Pământ, undeva între orbitele lui Marte și Jupiter, potrivit TheSkyLive.com.

C/2025 R3 este o cometă cu perioadă lungă, ceea ce înseamnă că are nevoie, cel mai probabil, de peste 1.000 de ani pentru a înconjura Soarele. Se presupune că provine din norul Oort, o vastă regiune de la marginea sistemului solar, plină de comete și alte corpuri înghețate. Traiectoria exactă nu este încă bine definită.

Cometa se apropie rapid de Soare și va atinge periheliul, punctul de maximă apropiere de astrul nostru, pe 20 aprilie. Atunci, se va afla la aproximativ 76 de milioane de kilometri de Soare, între orbitele lui Mercur și Venus.

O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie, C/2025 R3 va ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ: aproximativ 70,8 milioane de kilometri, de peste 180 de ori mai departe decât Luna.

Deocamdată, astronomii nu știu exact cât de strălucitoare va deveni cometa în apropierea Soarelui. Unele estimări sugerează o magnitudine aparentă de 8, ceea ce ar însemna că ar putea fi observată doar cu telescoape sau binocluri performante. Alții sunt mai optimiști și cred că ar putea ajunge la magnitudinea 2,5, suficient de luminoasă pentru a fi văzută cu ochiul liber. (Scara magnitudinii este inversă: cu cât numărul este mai mic, cu atât obiectul este mai strălucitor.)

Când poate fi observată cometa C/2025 R3

Cele mai bune șanse de observare vor fi, cel mai probabil, în jurul datei de 17 aprilie, cu câteva zile înainte de periheliu, când Luna nouă va întuneca cerul, facilitând identificarea obiectelor slabe. În momentul în care va fi cel mai aproape de Pământ, cometa s-ar putea afla prea aproape de Soare pe cer, devenind greu de distins. Observatorii din emisfera sudică ar putea avea o priveliște mai bună la începutul lunii mai.

Luminozitatea unei comete mai depinde și de modul în care reacționează la radiația solară. Pe măsură ce se apropie de Soare, căldura determină eliberarea gazelor și a gheții din interior, care reflectă lumina înapoi spre Pământ. Este însă prea devreme pentru a spune cum va reacționa exact C/2025 R3.