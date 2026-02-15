De ce toate pietrele de curling folosite la Jocurile Olimpice de iarnă provin de pe o mică insulă situată în largul coastei Scoției

Curlingul a fost unul dintre primele sporturi olimpice de iarnă, debutând ca probă de medalie la Jocurile Olimpice inaugurale de iarnă din 1924. Foto: Getty Images

Echipa SUA a câștigat, marți, medalia de argint la curling dublu mixt, după ce a ajuns, pentru prima dată, în finala probei la Jocurile Olimpice de iarnă. În semifinala împotriva Italiei, luni, curlerul american Cory Thiesse a înscris lovitura câștigătoare care a mutat piatra de curling a echipei italiene din loc. Pietrele de curling, strict reglementate, cântăresc între 17 și 20 de kilograme și pot rezista decenii. O companie, Kays of Scotland, produce manual majoritatea pietrelor profesionale și olimpice folosind granit de pe o singură insulă mică și nelocuită din largul coastei Scoției, scrie CNN.

Granitul de pe insula Ailsa Craig are o granulație excepțional de fină. Mineralele sale sunt aranjate într-un mod care le leagă strâns între ele. Această densitate face ca granitul să fie deosebit de rezistent la coliziuni și îi permite să fie lustruit până la un finisaj suficient de neted pentru a aluneca pe gheață. Compoziția minerală unică oferă, de asemenea, pietrelor o capacitate intrinsecă de a se ondula de-a lungul traiectoriei lor.

„Nu este vorba doar despre capacitatea de a rezista la ciobituri și crăpături. Are legătură și cu modul în care se mișcă pe gheață și cu modul în care pietrele sar atunci când se lovesc unele de altele. Curlerii profesioniști au folosit și alte tipuri de pietre, care alunecă perfect, dar când se lovesc unele de altele, nu sar chiar la fel”, a spus Bob Gooday, analist geologic la Muzeele Naționale din Scoția.

Mark Callan, tehnicianul șef pe gheață de la World Curling și fostul director de vânzări și servicii tehnice al Kays of Scotland, a declarat că firma produce între 2.000 și 2.500 de pietre pe an pentru 77 de țări.

Un joc special necesită o piatră specială

Curlingul a fost unul dintre primele sporturi olimpice de iarnă, debutând ca probă de medalie la Jocurile Olimpice inaugurale de iarnă din 1924, desfășurate la Chamonix, Franța. Sportul își are originea în Scoția secolului al XVI-lea, unde oamenii aruncau pietre brute pe lacurile înghețate. Jucătorii de curling alunecă pe rând pietre de granit pe gheață spre „casa” lor, o țintă circulară marcată pe suprafață.

Suprafața de curling este special pregătită cu picături de apă înghețată care creează „pietricele” pe sol, reducând la minimum frecarea. Textura reduce contactul cu suprafața și previne lipirea pietrei grele, permițându-i să alunece mai ușor pe gheață.

Un atlet creează o traiectorie curbă, cunoscută sub numele de „ondulație”, care poate fi influențată de până la doi măturători care folosesc mături ce topesc pietricelele de gheață, reducând frecarea și permițând pietrei să se deplaseze mai departe, uneori schimbându-i ușor direcția. Curlingul este singurul sport în care traiectoria proiectilului poate fi influențată după ce atletul îl eliberează.

O piatră de curling trebuie să fie suficient de grea pentru a-și menține traiectoria dorită, a rezista la coliziuni și a aluneca pe gheață suficient cât să poată fi influențată în continuare de măturare. Majoritatea granitului nu este potrivit pentru această provocare.

„Majoritatea granitului are o chimie foarte similară și tinde să formeze o mulțime de cristale relativ mari de cuarț și feldspat. Evident, această textură nu este deosebit de bună pentru pietrele ondulate”, a spus Gooday.

Totuși, granitul de pe insula Ailsa Crag, situată în largul coastei de vest a Scoției, are o vechime de aproximativ 60 de milioane de ani.

„Aceasta este perioada în care Atlanticul de Nord se deschide, iar Europa și America de Nord se separă, așadar se formează multă, multă magmă”, a spus el.

Granitul Ailsa Craig s-a format prin răcirea și solidificarea acestei magme și are „o chimie ușor ciudată, neobișnuită”. Comparativ cu granitul din întreaga lume, roca din Ailsa Craig are un conținut extrem de scăzut de aluminiu. Această anomalie geologică a dus la formarea unor minerale rare, bogate în sodiu și fier, cum ar fi arfvedsonita, aegirina și aenigmatita, care de obicei nu apar în granit.

„Din motive pe care oamenii de știință încă nu le înțeleg pe deplin, mineralogia neobișnuită și structura fină și densă a granitului în sine fac ca granitul de pe Ailsa Craig să fie rezistent la ciobire și ideal pentru ondularea pietrelor”, subliniază Gooday.

Compoziția pietrelor de curling

Trei tipuri de granit se găsesc pe Ailsa Craig: granit verde comun, granit albastru și granit roșu. Gooday a explicat că granitul roșu este granit albastru care a fost pătat de materiale feroase. Granitul verde comun și granitul albastru sunt folosite pentru a face pietre de curling, iar din punct de vedere geochimic, cele două tipuri de granit sunt identice.

Corpul pietrei ondulate este realizat din granit verde comun. Aceasta include „banda de lovire”, unde pietrele se ciocnesc. Granitul verde comun conține pete negre unde mineralele rare se aglomerează, ceea ce conferă pietrei „natura sa elastică”.

„Aceste roci ricoșează cumva una de cealaltă atunci când se lovesc”, a explicat Gooday.

Pentru a crea baza concavă a pietrei de curling se folosește granit albastru, care formează o „bandă de alergare” îngustă ce permite pietrei să alunece.

„Acest tip de granit are o porozitate și o permeabilitate scăzută, ceea ce înseamnă că apa nu pătrunde în piatră la fel de ușor, menținând-o durabilă și consistentă în timp”, a explicat Derek Leung, profesor asistent de mineralogie la Universitatea Regina din Saskatchewan și jucător de curling la Caledonian Curling Club.

Această calitate a granitului albastru este unul dintre motivele pentru care alternativele la granitul Ailsa Craig nu se compară.

„Am încercat să folosim alte materiale pentru suprafața de alergare. O idee este că rocile sunt naturale. Sunt imperfecte. Deci, ce-ar fi dacă am folosi ceva sintetic?”, a spus Leung. El a adăugat că membrii comunității de curling au încercat să folosească ceramică pentru a construi banda de alergare.

Totuși, Leung a explicat că ceramica nu își poate păstra textura în timp. Rugozitatea unei pietre de ondulări este cea care permite pietrelor să se onduleze. Pe măsură ce o piatră ceramică își pierde textura pe parcursul unui joc, devine inconsistentă și incapabilă să se onduleze.

Mecanismul de ondulare al unei pietre provine din caracteristica intrinsecă a granitului, „granulele minerale de o anumită dimensiune care cresc în rocă”.

Granitul de pe Ailsa Craig este atât de potrivit pentru curling încât, la Jocurile Olimpice, nu s-a folosit niciodată niciun alt tip de granit.

„Există un consens asupra faptului că pietrele de pe Ailsa Craig sunt cele mai bune”, a declarat Matthew McDowell, lector în politici sportive, management și dezvoltare internațională la Universitatea din Edinburgh, Scoția.

Clubul de curling Grand Caledonian, redenumit ulterior Royal Caledonian Curling Club (RCCC), a avut nevoie de granitul insulei pentru pietrele de curling încă de la înființarea sa în 1838. Clubul servește drept organism de conducere al acestui sport în Scoția și a standardizat regulile de joc.

„Astfel, când au avut loc primele Jocuri Olimpice de iarnă în 1924 la Chamonix, Franța, RCCC a stabilit regulile competiției, iar acest lucru a inclus utilizarea granitului de pe Ailsa Craig pentru pietre”, a adăugat el. McDowell a spus că, din punct de vedere istoric, nu a existat niciodată un impuls de a căuta alternative la granitul de pe Ailsa Craig. „Știm că au funcționat încă din anii 1800, așa că de ce să schimbăm asta?”, a adăugat Leung.