Descoperire rară în Norvegia: o piesă de aur de pe sabia unui războinic care a trăit acum 1.500 de ani

Artefactul are aproximativ șase centimetri lungime și cântărește 33 de grame. Foto: Getty Images

Un bărbat care ieșise la o plimbare matinală în sud-vestul Norvegiei a făcut o descoperire neașteptată: un ornament rar din aur, care a aparținut tecii unei săbii folosite de un războinic de elită în urmă cu aproximativ 1.500 de ani. Arheologii cred că obiectul a fost îngropat intenționat ca ofrandă pentru zei, într-o perioadă marcată de foamete și tulburări sociale, scrie LiveScience.

„Am văzut o movilă în pământ, sub un copac, și am început să scormonesc cu un băț”, a povestit drumețul, într-un comunicat al Universității din Stavanger. „Dintr-odată am văzut ceva care strălucea. Nu am înțeles imediat ce găsisem.”

Artefactul din aur, datat în secolul al VI-lea, are aproximativ șase centimetri lungime și cântărește 33 de grame. Acesta împodobea cândva teaca unei săbii purtate de un războinic important. Până acum, doar alte 17 astfel de obiecte au fost descoperite în nordul Europei, majoritatea alături de alte comori.

„Șansele să găsești așa ceva sunt extrem de mici”, a declarat arheologul Håkon Reiersen de la Muzeul Arheologic al Universității din Stavanger. El a explicat că ornamentul prezintă urme evidente de uzură, semn că sabia a fost folosită intens înainte de a fi îngropată.

Proprietarul sabiei, cel mai probabil liderul regiunii

Potrivit cercetătorilor, proprietarul sabiei era probabil liderul regiunii în prima jumătate a secolului al VI-lea și conducea un grup de războinici loiali.

În acea perioadă, sudul Norvegiei a trecut printr-un declin sever al populației, provocat de erupții vulcanice, o perioadă lungă de răcire climatică și epidemii de ciumă bubonică. Un important centru de putere se afla la Hove, unde arheologii au descoperit un mare complex agricol și numeroase obiecte din aur, indicând existența unei elite locale.

„Sacrificând astfel de obiecte spectaculoase pentru zei, liderii din Hove își consolidau statutul și puterea”, a spus Reiersen.

Noul ornament, găsit la nord-est de Hove, este considerat extrem de rar și realizat cu o măiestrie remarcabilă, a explicat și profesoara emerită Siv Kristoffersen.

Una dintre cele mai rafinate creații ale epocii

La prima vedere, decorul pare format din simple linii curbe, însă analiza atentă a scos la iveală două figuri animale orientate una spre cealaltă. Cercetătorii spun că motivul ar putea reprezenta chiar un chip uman combinat cu un corp de animal, un stil întâlnit frecvent în arta nordică a secolului al VI-lea.

„Ornamentele din filigran plasează acest obiect printre cele mai rafinate creații ale epocii”, a precizat Kristoffersen. „Trebuie să fi fost o sabie magnifică.”

Astfel de obiecte fac parte dintr-o categorie rară și misterioasă de artefacte descoperite în Scandinavia, despre care experții cred că erau „sacrificate” intenționat pentru a cere protecție divină împotriva dezastrelor naturale.

Arheologii consideră că noua descoperire completează imaginea unui important centru de putere care a existat în jurul localității Hove între anii 200 și 550 d.Hr.

Ornamentul va fi expus la Muzeul Arheologic al Universității din Stavanger după finalizarea analizelor. Cercetătorii speră că studiile viitoare vor oferi noi indicii despre elita care domina regiunea în acea perioadă.