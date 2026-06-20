Descoperire spectaculoasă în spațiu. O Planetă Roz, cu nori de sare

Astronomii au făcut o descoperire surprinzătoare cu ajutorul telescopului spațial James Webb. Analizând celebra „Planetă Roz”, un obiect cosmic aflat la aproximativ 57 de ani-lumină de Pământ, cercetătorii au identificat nori de sare și o compoziție atmosferică neobișnuită, diferită de tot ce a fost observat până acum, potrivit Space.

Cunoscută sub numele de GJ504b, această lume a fost descoperită în 2013 și orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui. Deși este numită frecvent „Planetă Roz”, specialiștii nu sunt convinși că este cu adevărat o planetă. Obiectul are o masă de aproximativ 25 de ori mai mare decât cea a lui Jupiter și ar putea fi, de fapt, o pitică brună, un corp ceresc care s-a format ca o stea, dar care nu a acumulat suficientă materie pentru a declanșa reacțiile nucleare necesare.

Din acest motiv, astronomii o clasifică drept un „companion de masă planetară”, adică un obiect de dimensiuni planetare care orbitează o stea.

GJ504b este una dintre cele mai reci lumi de acest tip descoperite până acum

GJ504b este una dintre cele mai reci lumi de acest tip descoperite până acum, având o temperatură de aproximativ 290 de grade Celsius. Chiar dacă pare extrem de fierbinte pentru standardele umane, ea este considerată rece în comparație cu alte obiecte similare.

Datele colectate de telescopul James Webb au permis cercetătorilor să studieze în detaliu lumina emisă de acest corp ceresc, eliminând în același timp strălucirea stelei în jurul căreia se află.

„Planeta Roz este cel mai rece astfel de obiect descoperit cu instrumente de la sol. Numeroase echipe au încercat să o studieze, dar era prea slab luminoasă pentru observații detaliate. Din acest motiv a devenit o țintă ideală pentru James Webb”, a explicat Aneesh Baburaj, cercetător la Universitatea Northwestern și coordonatorul studiului.

Atmosfera conține apă, dioxid de carbon, metan și amoniac

Analiza spectrului a arătat că atmosfera conține apă, dioxid de carbon, metan și amoniac. Totuși, modelele teoretice nu reușeau să explice observațiile până când oamenii de știință au luat în calcul o ipoteză neașteptată: existența unor nori de sare în straturile profunde ale atmosferei.

„Am testat mai multe tipuri de nori, iar cei formați din particule de sare s-au potrivit cel mai bine cu datele observate. Odată ce i-am inclus în simulări, rezultatele au devenit plauzibile din punct de vedere fizic”, a explicat Baburaj.

Potrivit cercetătorilor, este pentru prima dată când astfel de nori se dovedesc esențiali pentru explicarea spectrului unui obiect cosmic de acest tip.

Descoperirea rezolvă o parte din misterele care înconjoară GJ504b, însă nu pe toate. Astronomii au observat că obiectul pare neobișnuit de bogat în elemente mai grele decât hidrogenul și heliul, ceea ce complică stabilirea originii sale.

Deocamdată, specialiștii nu pot spune cu certitudine dacă GJ504b s-a format ca o planetă gigantică gazoasă sau ca o pitică brună. Sunt necesare noi observații pentru a clarifica natura exactă a acestei lumi enigmatice.

Rezultatele cercetării au fost publicate pe 18 iunie în revista științifică The Astronomical Journal.