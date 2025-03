Imagini spectaculoase cu Deimos, luna lui Marte, filmate de sonda care documentează apărarea Terrei de asteroizi. Cum arată "Groaza"

Sonda spațială HERA, lansată de Agenția Spațială Europeană (ESA) către asteroidul Dimorphos, a survolat de la mică distanță planeta Marte și a surprins imagini spectaculoase cu satelitul său, Deimos, relatează, joi, Agerpres

Lansată în octombrie, HERA ar urma să ajungă la întâlnirea cu Dimorphos situat abia la sfârșitul anului 2026.

Ținta sa este situată la 11 milioane de kilometri depărtare de Terra în centura de asteroizi dintre Marte şi Jupiter.

Între timp, HERA a survolat "Planeta Roșie" miercuri, în cadrul unei manevre denumite "sprijin gravitațional".

Utilizând gravitația lui Marte, i-am dat un impuls sondei, modificându-i astfel traiectoria şi economisind, totodată mult, carburant, a explicat Pablo Munoz, analist al misiunii.

Sonda s-a apropiat până la 5.600 de kilometri de suprafața marțiană cu viteza de 33.800 km/h, survolând-o timp de aproximativ o oră.

Survolul i-a permis să își testeze instrumentele. HERA a realizat astfel circa 600 de fotografii, inclusiv imagini rare cu fața pe care i-o opune lui Marte dintre cele două luni ale sale, Deimos, care își trage numele de la o figură din mitologia greacă ce semnifică groaza.

