„Impact cosmic în deșert”. Imagine spectaculoasă, din satelitul european Copernicus, a unui crater extrem de bine conservat, în Namibia

1 minut de citit Publicat la 16:08 25 Oct 2026 Modificat la 16:21 25 Oct 2026

Crater de impact în Namibia, rezultat în urma impactului unui asteroid, cu milioane de ani în urmă. Foto: Uniunea Europeană/Copernicus Sentinel

Misiunea europeană Copernicus a publicat duminică o imagine spectaculoasă, realizată de unul din sateliții europeni Copernicus Sentinel-2, a unui crater de impact extrem de bine conservat, în deșertul Namibiei, conform unui comunicat de presă al Uniunii Europene (UE).

Craterul Roter Kamm este un crater de impact bine păstrat în deșertul din sudul Namibiei, format atunci când un meteorit a lovit zona, cu milioane de ani în urmă.

☄️ A cosmic impact in the Namib Desert! ?? ?️ #CopernicusEU Sentinel-2 reveals the 2.5 km-wide Roter Kamm Crater, where a meteorite struck millions of years ago, leaving a striking circular mark in the desert. ? https://t.co/KXibcQhHJ2 #ImageOfTheDay https://t.co/4WofX0bUW7 — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 24, 2026

„Impact cosmic în deșertul namibian”, se arată în descrierea făcută de Copernicus EU la fotografia publicată pe rețeaua X.

Craterul are aproximativ 2,5 km lățime și se află la aproximativ 10 km sud-vest de Munții Aurus, în cadrul Parcului Național TsauǁKhaeb, o zonă protejată care se întinde de-a lungul coastei de sud a Namibiei.

Marginea craterului Roter Kamm se ridică deasupra deșertului înconjurător, în timp ce nisipul purtat de vânt s-a adunat în interiorul craterului de-a lungul timpului.

Imaginea, realizată de unul dintre sateliții Copernicus Sentinel-2 pe data de 7 septembrie 2026, arată craterul Roter Kamm înconjurat de dunele portocalii și roșiatice ale deșertului namibian, în timp ce Munții Aurus sunt vizibili în nord-est.

Datele Copernicus Sentinel-2 oferă observații de înaltă rezoluție ale suprafeței Pământului, susținând cartografierea și monitorizarea reliefului, mediilor deșertice și schimbările în acoperirea și utilizarea terenurilor de-a lungul timpului.